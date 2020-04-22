Bordo Mavili taraftarlardan 100 aileye kumanya yardımı

Kocaeli’de yaklaşık 4 ay önce kurulan ve Trabzonsporlu taraftarların bir araya geldiği Kocaeli Trabzonsporlular Derneği, Ramazan ayı öncesi yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Bordo Mavili taraftarlar, Gölcük, Başiskele ve Derince’de belirlenen ihtiyaç sahibi toplam 100 aileye kumanya ve gıda çeki gönderdi.

BİZ SADECE MAÇLARA GİDEN DERNEK DEĞİLİZ

Ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirten Taraftar Sorumlusu Zafer Mor “Bu zor günlerden birlik-beraberlikle çıkacağız. Biz sadece maçlara giden bir dernek değil, sosyal sorumluluk alanında elimizden geldiği kadar destek vermeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda kumanya desteği veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.