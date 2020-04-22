3.Lig 3.Grup Temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin Turgutlulu Teknik Direktörü Selahattin Dervent, bel fıtığı ameliyatı oldu. Uzun süredir belindeki rahatsızlığı nedeniyle, son haftalarda oynanan maçlarda ayakta durmakta zorluk çektiği için yedek kulübesinde oturmak zorunda kalan 53 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Gölcük Medar Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrasında eski sağlığına kavuşan Dervent’in liglerin yeniden oynanmaya başlaması halinde takımının başında olacağı öğrenildi.
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Selahattin Hoca ameliyat oldu
3.Lig 3.Grup Temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği’nin Turgutlulu Teknik Direktörü Selahattin Dervent, bel fıtığı ameliyatı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz