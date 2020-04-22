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Yalsız: Ekip olarak başardık

Beylikbağı Başkanı Fatih Ümit Yalsız, bu sezon gelen şampiyonluğu camia olarak başardıklarını ve şampiyonlukta herkesin büyük katkısı olduğunu söyledi.
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Süper Amatör Lig’e yükselen Beylikbağı Spor Kulübü’nün Başkanı Fatih Ümit Yalsız, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada duygularını aktardı. Yalsız, “Beylikbağıspor olarak 3 yıl aradan sonra katıldığımız 2. Amatör Lig’de şampiyon olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1996 yılında 13 yaşımda futbola başladığım kulübümüzde, A takımda da futbolcu, takım kaptanı, yönetici ve antrenör olarak şampiyonluklar yaşadım. Rabbime hamdolsun ki, kulüp başkanı olarak da şampiyonluk gördüm” dedi.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

“İlerleyen süreçlerde A takım ve altyapı bazında Beylikbağıspor Kulübü marka olma yönünde ilerlemeye devam edecektir. Bu başarıların elde edilmesi tabii ki ekip işidir. Başta yönetim kurulu üyelerim, antrenör arkadaşlarım, Beylikbağıspor’daki futbolcu, tekvando sporcularına, sporcu ailelerimize, bölge halkımıza ve taraftar grubumuz Beylikbağı Tayfa’nın en ufağından en küçüğüne, tüm kardeşlerime sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım” dedi.

“SAĞLIK HERŞEYDEN ÖNEMLİ”

Yalsız yapmış olduğu açıklamada, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi son derece doğal bir gelişme. Sağlık her şeyden önemlidir. Devletimizin almış olduğu önlemlere uymaya gayret göstermeli, hep birlikte bu zorlu durumun üstesinden gelmeliyiz. Sağlık varsa sen de varsın” dedi.

Bugün 13:11 TSİ - Spor

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