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Lider Kocaelispor’un 14 puan avantajı

Kocaelispor 3.Lig 2. Grup’ta en yakın rakibine 14 puan fark atınca, bir anda avantajlı duruma geldi. Çünkü sağlam kaynaklardan spor camiasına sızdırılan haberlere göre, çok göz önünde olmayan 2. ve 3.Lig’deki kritik takımlar, hiç ara vermeden takım halinde idman yaptı
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Gelen haberlere göre, zor durumdaki birçok takım, liglerin korona virüsten ötürü ertelenmesi sonrasında, hiç ara vermeden tam grup halinde çalışmalarına devam etti. Bunu gizli saklı yapan kulüpler için herhangi bir tespit yapılmadı. Büyük bir riske giren kulüplerin bu durumu herkesi şaşırttı. Kocaelispor ise hiçbir riske girmedi ve hiçbir futbolcusunu toplu grup idmanına sokmadı. Herkes evinde bireysel online olarak çalışmalarını sürdürürken, bu durumda da teknik direktör Selahaddin Dinçel takdir topladı. Ancak tabii ki herkesin en büyük güvencesi de 14 puanlık farktı.

Bugün 13:12 TSİ - Spor

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