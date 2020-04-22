Evi müsait olmayanın idmanı eksik kaldı

Evet bir gerçek daha ortaya çıktı ki, bir profesyonel futbolcu, her türlü sıkıntıya karşı hazırlıklı olmak zorunda. İşte covid 19 virüsü salgını ve Dünya'yı olumsuz etkilemesi, birçok futbolcuyu zorlarken, Kocaelisporlu futbolcular da evde İdman yapmak zorunda kaldı ve evi müsait olmayanlar formunu koruyamadı. Zira düz koşuları yapmak için evin çevresini müsait olmaması, yeşillik alan bulunmaması nedeniyle futbolcular, şehir içindeki evlere sıkışınca, maalesef koşu idmanlarını yapamadılar. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, idmanları sıkı şekilde takip ederken, bu durumda futbolcuların da bazılarının eksik kalacağını tespit etti. Bu açıdan haziranda devam etmesi planlanan lig öncesinde, açığı kapatmak için sıkı bir İdman programı uygulayacak. Ancak şurası kesin ki, evleri sporcuya müsait olan futbolcular son derece rahat şekilde hazırlıklarını yaptı.