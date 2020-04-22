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Ne varsa Antalya'dan var

Kocaelispor'un yakın kardeşi ve dostu, inanılmaz bir kardeşlik örneği sergileyen Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar’ı erkenden transfer ederek, Kocaelispor'a 1 milyon lira nakit girişi sağlamıştı ve bu sözleşmeyi daha yapmadan ödemede bulunarak, seve seve riske girdi.
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Kocaelispor'un yakın kardeşi ve dostu, inanılmaz bir kardeşlik örneği sergileyen Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar’ı erkenden transfer ederek, Kocaelispor'a 1 milyon lira nakit girişi sağlamıştı ve bu sözleşmeyi daha yapmadan ödemede bulunarak, seve seve riske girdi. Antalya’nın bu jesti Kocaelispor yönetimini de rahatlattı. Sezon sonunda Antalyaspor'a gitmesi beklenen Gökdeniz’in transferinden gelen, 3.Lig tarihinin en pahalı transfer ücreti olan bir milyon lira, maaşlara ve bazı ödemelere gitti. Bu durumda Kocaelispor yönetimi ve başkan Hüseyin Üzülmez rahatladı. Bir nebze olsun rahat nefes alan yönetim, yine yakın sürede 3 milyon lira nakitle sezonu bitirmeyi planlanıyor. Gelecek sene için ise en az 5 bin lira nakde ihtiyaç var. Kocaelispor Sevenler Derneği de kulübün en önemli kasası haline gelecek ve buradan aktarılacak paraya haciz veya temlik konulamayacak.

Bugün 13:14 TSİ - Spor

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