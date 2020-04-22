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Abdurrahim Albayrak'ı Gebzeli çete dolandırmış

140 bin TL dolandırılan Abdürrrahim Albayrak’ın Gebze merkezli hırsızlara para kaptırdığı ortaya çıktı.
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140 bin TL dolandırılan Abdürrrahim Albayrak’ın Gebze merkezli hırsızlara para kaptırdığı ortaya çıktı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dolandırıldığını söylemişti. Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı. Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir kişi "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var, onlara erzak vereceğiz, paramız eksiz kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum "demişti. Arayan kişinin sesinin Bahadır'ınkine çok benzediğini belirten Albayrak’ı dolandıran çetenin Gebze merkezli olduğu ortaya çıktı.  140 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi. Olayın organize olduğu belirlendi.

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