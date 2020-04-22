140 bin TL dolandırılan Abdürrrahim Albayrak’ın Gebze merkezli hırsızlara para kaptırdığı ortaya çıktı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında dolandırıldığını söylemişti. Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı. Kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan bir kişi "Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var, onlara erzak vereceğiz, paramız eksiz kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum "demişti. Arayan kişinin sesinin Bahadır'ınkine çok benzediğini belirten Albayrak’ı dolandıran çetenin Gebze merkezli olduğu ortaya çıktı. 140 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi'nden çekildiğini ve arayan numaranın da bir ankesöre ait olduğu belirlendi. Olayın organize olduğu belirlendi.
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Abdurrahim Albayrak'ı Gebzeli çete dolandırmış
140 bin TL dolandırılan Abdürrrahim Albayrak’ın Gebze merkezli hırsızlara para kaptırdığı ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz