Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:23 TSİ- Gündem G: Bugün 14:09 TSİ

Balcı: Pide fiyatları yüzde 8 ile 12 arasında arttı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bugün KESOB Sosyal Tesislerin pide fiyatları hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi. Balcı yaptığı açıklamada, “Bu seneki un fiyatlarına bakarsak bu rakamları düşük tuttuğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

24 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı. Sarı yaptığı açıklamada geçen yıl 300 gram olan pidenin 2.5 TL iken, bu yıl 370 gram olacak pidenin fiyatını 3.5 TL olacağını duyurdu. İlimizde bu yıl Ramazan’da 370 gram pide 3,5 liradan, 740 gram büyük pide ise 7 liradan satılacak. Bugün, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen açıklamayı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı gerçekleştirdi.

“CEZA YAPILACAK”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, şu ifadeleri kullandı; “İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Nisan’da genelge yapıldı. Tüm fırınlarımız uygulamalarını ona göre gerçekleştirildi. Bir ilçedeki işletme sahipleri fırın olmayan bölgelerde ekmek dağıtımı yapabiliyordu. 2 hafta içerisinde tek bir vatandaşımızı ekmeksiz bırakmadık. Genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Son genelge gereği bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi başka ilçede dağıtım yapamayacak. Bunu yapanlara izinsiz dağıtım yapıldığı için ceza yapılacak. İzin belgesi olmayan hiçbir aracın dağıtım yapamayacak.

“2 SAAT ÖNCE SON BULACAK”

Ramazan Pideleri iftara yakın fırınlarda kuyruk oluşturmaması için bir dizi önlemler alındı. Vatandaşın özel pide siparişi yasaklandı. Fırınlarda yoğunluğu bu önleyecek. İftara 2 saat kala fırınlarda üretim duracak fakat satışlar devam edecek. Satışlarda sıkıntı yok, üretim 2 saat önce son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa bir yoğunluk varsa sosyal mesafe korunacaktır.

“BU RAKAMLARI DÜŞÜK TUTTUK”

Pide fiyatları konusunda 1 ay önce çalışmalar yapıldı. Geçen sene 8,5 lira olan kilogram fiyatının 10 lira üzerinde olmaması yönünde çalışma yapmıştık. Ramazan pidesi Ankara’da 277 gramı 2 buçuk lira, İzmir’de 300 gram 3 lira, İstanbul’da, 350 gramı 3 lira, 400 gramı 4 lira, Kocaeli’de 370 gram pide 3 buçuk lira. Geçen yıla göre yüzde 8 ile yüzde 12 arası bir artış söz konusu fiyatlarda. Bu seneki un fiyatlarına bakarsak bu rakamları düşük tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Halkın alım gücü düşünülerek fiyatlar oluşturuldu. Ramazan ayımız mübarek olsun ve virüs belasından bir an önce kurtuluruz İnşallah.

Bugün 13:23 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Ellibeş, 23 Nisan mesajı yayımladı mask
Ellibeş, 23 Nisan mesajı yayımladı
Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı mask
Başkan Şayir, yardımları vatandaşın takdirini kazandı
Kocaman: Saat 21.00'i unutmayalım mask
Kocaman: Saat 21.00'i unutmayalım
Başkan Söğüt’ten 23 Nisan mesajı mask
Başkan Söğüt’ten 23 Nisan mesajı
Pazar yerlerine maske ve eldivenler için atık kutusu mask
Pazar yerlerine maske ve eldivenler için atık kutusu
Pide fiyatı belli oldu mask
Pide fiyatı belli oldu
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

GALERİ

Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL