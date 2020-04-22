Balcı: Pide fiyatları yüzde 8 ile 12 arasında arttı

24 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesi Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı pide fiyatlarını açıkladı. Sarı yaptığı açıklamada geçen yıl 300 gram olan pidenin 2.5 TL iken, bu yıl 370 gram olacak pidenin fiyatını 3.5 TL olacağını duyurdu. İlimizde bu yıl Ramazan’da 370 gram pide 3,5 liradan, 740 gram büyük pide ise 7 liradan satılacak. Bugün, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen açıklamayı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ve Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı gerçekleştirdi.

“CEZA YAPILACAK”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, şu ifadeleri kullandı; “İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Nisan’da genelge yapıldı. Tüm fırınlarımız uygulamalarını ona göre gerçekleştirildi. Bir ilçedeki işletme sahipleri fırın olmayan bölgelerde ekmek dağıtımı yapabiliyordu. 2 hafta içerisinde tek bir vatandaşımızı ekmeksiz bırakmadık. Genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Son genelge gereği bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi başka ilçede dağıtım yapamayacak. Bunu yapanlara izinsiz dağıtım yapıldığı için ceza yapılacak. İzin belgesi olmayan hiçbir aracın dağıtım yapamayacak.

“2 SAAT ÖNCE SON BULACAK”

Ramazan Pideleri iftara yakın fırınlarda kuyruk oluşturmaması için bir dizi önlemler alındı. Vatandaşın özel pide siparişi yasaklandı. Fırınlarda yoğunluğu bu önleyecek. İftara 2 saat kala fırınlarda üretim duracak fakat satışlar devam edecek. Satışlarda sıkıntı yok, üretim 2 saat önce son bulmuş olacak. Bu da yoğunluğun önlenmesini sağlayacaktır. Buna rağmen ufak da olsa bir yoğunluk varsa sosyal mesafe korunacaktır.

“BU RAKAMLARI DÜŞÜK TUTTUK”

Pide fiyatları konusunda 1 ay önce çalışmalar yapıldı. Geçen sene 8,5 lira olan kilogram fiyatının 10 lira üzerinde olmaması yönünde çalışma yapmıştık. Ramazan pidesi Ankara’da 277 gramı 2 buçuk lira, İzmir’de 300 gram 3 lira, İstanbul’da, 350 gramı 3 lira, 400 gramı 4 lira, Kocaeli’de 370 gram pide 3 buçuk lira. Geçen yıla göre yüzde 8 ile yüzde 12 arası bir artış söz konusu fiyatlarda. Bu seneki un fiyatlarına bakarsak bu rakamları düşük tuttuğumuzu söyleyebiliriz. Halkın alım gücü düşünülerek fiyatlar oluşturuldu. Ramazan ayımız mübarek olsun ve virüs belasından bir an önce kurtuluruz İnşallah.