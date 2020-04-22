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Dünya Sağlık Örgütü'nden futbolu yakından ilgilendiren öneri

UEFA'nın dün 55 üye ülke federasyonlarıyla yaptığı toplantıda liglerin tamamlanmasını istemesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü, futbolla ilgili önemli bir tavsiyede bulundu. DSÖ, uluslararası organizasyonların 2021 sonuna kadar askıya alınması tavsiyesinde bulundu.
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Korona virüs salgını nedeniyle dünyada futbol dururken, EURO 2020, Copa America gibi büyük organizasyonlar da 1 yıl ertelendi. UEFA, özellikle yerel liglerin ve kupa maçlarının tamamlanmasını isterken, dün bu konuyla ilgili üye federasyonlarla toplantı yaptı. 55 üye ülke federasyonunun katıldığı toplantıda liglerin ve kupa maçlarının tamamlanması için çeşitli takvim seçenekleri sunan UEFA, bu takvime milli maçlar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını da dahil etti. Yaşanan gelişmenin ardından Dünya Sağlık Örgütü konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yerel liglerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan DSÖ, özellikle uluslararası organizasyonlar konusunda uyarıda bulundu ve tavsiye verdi.

"2021 SONUNA KADAR ASKIYA ALIN"

Korona virüs salgınıyla ilgili olarak alınması gereken önlemlere her geçen gün yenisini ekleyen Dünya Sağlık Örgütü, yayılmayı kontrol altına alabilmek adına uluslararası organizasyonların askıya alınmasını önerdi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, milli maçlar gibi uluslararası organizasyonların 2021 yılının sonuna kadar askıya alınmasını öneren DSÖ, turnuvaların planlamasının, salgın tehlikesi geçtikten sonra yapılması tavsiyesinde bulundu.

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