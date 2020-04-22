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Gelecek Partisi iki ilçeye daha atama yaptı

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, kurucu Başiskele İlçe Başkanlığına Enis Temel’i, kurucu Körfez İlçe Başkanlığına Fırat Türker’i atadıklarını açıkladı.
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Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, Başiskele ve Körfez İlçe Başkanlıklarına atanan Enis Temel ile Fırat Türker’e yetki belgesini ulaştırdı. Corona virüsü nedeniyle evinde karantinada bulunan Başaran, tüm olumsuzluklara rağmen teşkilatlanma çalışmalarını aksatmadan sürdürdüklerini vurgulayarak iki ilçe başkanına görevlerinde başarılar diledi. İl Başkanı Başaran’ın katılamadığı programa; İl Teşkilat Başkanı Süleyman Aydınlık, İl Sekreteri Özgür Güven, Sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanı Ömer Uçar, İzmit İlçe Başkanı Alper Gülebaş katıldı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Teşkilat Başkanı Süleyman Aydınlık’ın elinden yetki belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapan Enis Temel ile Fırat Türker, “Gelecek Partisi ilçe başkanlığı görevine şahsımız layık görülmüştür. Sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Doğan Demir’e, il başkanımız Ömer Faruk Başaran’a arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Onların güvenlerini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız. İlçe yönetim kurullarımızı en kısa sürede oluşturup, onaya sunacağız” dediler.

Körfez İlçe Başkanı Fırat TÜRKER

Gümüşhaneli Kelkit’li olan Fırat Türker, 1984 İstanbul doğumlu. 19 yıl futbol oynayan Türker,  Kocaeli Üniversitesi spor akademisinde öğrenci. Devlet madalyalı milli sporcu olan Türker,  KOTSİAD bünyesinde huzurevi ve yetiştirme yurtlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev yaptı. Tüpraş’ta çalışmakta olan Türker, evli ve bir çocuk babası.

Başiskele İlçe Başkanı Enis TEMEL

1990 Van Çaldıran doğumlu olan Enis Temel inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanı. Birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev alan Temel, evli ve iki çocuk babası.

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