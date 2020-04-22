Ellibeş, 23 Nisan mesajı yayımladı

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele etmiştir.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur.

23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Bu büyük günü çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş tüm milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum, ebediyete irtihal edenleri, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sokaklara çıkıp, kalabalık şekilde bir araya gelemiyor olsak da, 100.yıl coşkumuzdan hiçbirşey kaybetmiş değiliz. Ülkemizi ileri medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıma arzusunu ilk günkü aşkla taşıyıruz. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor günlerde kendi ayakları üzerinde durarak ve çağrı yapan her devletin yardımına koşarak 100.yılımızda bu hedefe her zamankinden daha yakın olmanın onurunu yaşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Perşembe günü (yarın) tüm vatandaşlarımızı balkonlarda en gür şekilde İstiklal Marşımızı okumaya, birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya haykırmaya davet ediyorum."