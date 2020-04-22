İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde 52 bin 220 personelin katılımıyla marketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek.
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde denetim
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirecek
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz