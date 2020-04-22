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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde denetim

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirecek
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İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi ülke genelinde 52 bin 220 personelin katılımıyla marketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik yoğun denetim gerçekleştirecek.

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