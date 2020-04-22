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Sanayi ve Topçular Mahallesi dezenfekte edildi
İzmit Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu doğrultuda Sanayi Mahallesi ve Topçular Mahallesi’nde sokak sokak yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi
İzmit Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Topçular Mahallesi ile Sanayi Mahallesi’nde tüm ara sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.
İzmit Belediyesinin mahallelerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçular Mahalle Muhtarı Nazhanım Yazar, koronavirüs karşısında tüm imkanlarıyla seferber olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye çalışanlarına hem kendisi hem de mahalleli adına teşekkür etti.
Koronavirüsün ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden beri İzmit Belediyesi koronavirüs timi canla başla çalışmaya devam ediyor. Elindeki tüm imkanları kullanan İzmit Belediyesinin kahraman saha çalışanları koronavirüs mücadelesinde vatandaşın sağlığı için dur durak bilmeden çalışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz