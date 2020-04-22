Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.Yeni koronavirüs hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı 'SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
Bugün 14:14 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs için 'WhatsApp Danışma Hattı'
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında, 'Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 WhatsApp Danışma Hattı' kurulduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz