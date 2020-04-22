Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi

Polisan Holdoing A.Ş. Ramazan ayı nedeniyle Kocaeli’de 1250 adet gıda kolisi dağıtma kararı aldı. Covit-19’un yol açtığı olumsuz koşulların aşılması noktasında birçok firma, muhtaç aileler ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara destek seferberliği başlattı. İhtiyaç sahiplerine destek olan firmalar arasında Polisan Holding A.Ş. de eklendi. Genel müdürlüğü İstanbul da, üretim tesisleri ise Dilovası ve Gebkim’de bulunan Polisan Holding, yerel yönetimler ve bürokratlarla görüşerek Kocaeli Valiliği üzerinden 650 adet, Dilovası Belediyesi aracılığıyla da 600 adet olmak üzere, toplam 1250 adet Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.