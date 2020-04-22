Karamürsel Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan ilçe müftülüğündeki din görevlileri, koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ereğli mahallesinde kapı kapı dolaşarak ücretsiz ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayan din görevlileri, sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlarımıza ulaşarak ihtiyaçlarını ve talep ettikleri banka ve faturalarının yatırmalarında yardımcı oluyoruz diyerek, vatandaşlarımızdan övgü dolu sözler, bizleri çok mutlu ediyor onların duaları yeterli olduğunu belirttiler.
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Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor
Karamürsel’de sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte Karamürsel Vefa Sosyal Destek Grubu’nda görevli din görevlileri vatandaşların ihtiyaçları için seferber oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz