Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor

Karamürsel Vefa Sosyal Destek Grubu’nda yer alan ilçe müftülüğündeki din görevlileri, koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ereğli mahallesinde kapı kapı dolaşarak ücretsiz ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayan din görevlileri, sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlarımıza ulaşarak ihtiyaçlarını ve talep ettikleri banka ve faturalarının yatırmalarında yardımcı oluyoruz diyerek, vatandaşlarımızdan övgü dolu sözler, bizleri çok mutlu ediyor onların duaları yeterli olduğunu belirttiler.