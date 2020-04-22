Derince’de hummalı çalışma

Her gün ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürüten Derince Belediyesi Park Bahçeler ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, vatandaşların huzuru ve sağlığı için özveriyle görev yapıyor. Belediye ekipleri, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra köylerde de aynı yoğunlukta sürdürüyor. İshakçılar merkezli köylerde dezenfekte çalışmalarına devam eden Derince Belediyesi ekipleri, son olarak bölgedeki sağlık merkezleri, dernek binaları, ibadethaneler, işyerleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda dezenfekte işlemlerini tamamladı.