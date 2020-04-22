Toplam 221 vekilimiz TBMM’ye girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920’de 436 milletvekili ile kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 9 Eylül 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurarak partinin Kurucusu ve Genel Başkanı oldu. Daha sonra mecliste farklı görüşlere de yer verilmesini isteyerek çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri yapıldı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Meydana gelen toplumsal olaylar ve ayaklanmalar nedeniyle ikisi de kapatıldı. Bu süreçte muhalefet oluşturma çabası başarısız oldu. 1945 yılında İsmet İnönü’nün başkanlığında görev yapan Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinden ayrılan 4 milletvekilinin Demokrat Parti’yi kurmasıyla çok partili siyasi hayata geçildi.

5 SİYASİ PARTİ, 600 VEKİL BULUNUYOR

Günümüzde Başkanlığını AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un üstlendiği TBMM’de 2018’de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile mevcut milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarıldı. TBMM’nin 1’inci Yasama Dönemi’nden günümüze kadar milletvekili sayıları birçok Yasama Dönemi’nde değişiklik gösterdi. 1945’te Demokrat Parti’nin kurulması ile çok partili hayata geçiş yapılırken son Genel Seçimler’de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP olmak üzere 5 siyasi parti TBMM’de koltuk sahibi olurken faaliyette olan toplam siyasi parti sayısı ise 87’ye yükseldi.

13 VEKİLİMİZ MECLİS’TE

Kocaeli, TBMM’nin ilk Yasama Dönemi’nden 27’nci Yasama Dönemi’ne kadar her seçimde TBMM’ye milletvekili göndermeyi başardı. Şu anda 5 siyasi partiden toplam 13 milletvekili Meclis’e girmeye hak kazandı. 24 Haziran2018 yılında yapılan Genel Seçimler’de Kocaeli; AKP’den 7, CHP’den 2, İYİ Parti’den 1, MHP’den 1 ve HDP’den 1 vekili meclise gönderdi.

27 DÖNEMDE MİLLETVEKİLLERİMİZ

Geçmişten günümüze bazı vekiller, birden fazla dönemlerde vekillik yaptı. TBMM’nin 1’inci ve 2’nci Dönemi’nde 6’şar vekil bulunurken 3’üncü ve 4’üncü Dönemi’nde vekil sayımız 7’ye yükseldi. 5 ve 6’ncı Dönemlerde 10’a çıkan vekil sayımız 7’inci Dönem’de 13 vekili Meclis’e gönderdi. 8’inci Dönem’de 10, 9’uncu Dönem’de 11, 10’uncu Dönem’de 12 vekil çıkarırken Kocaeli; 11, 12 ve 13’üncü Yasama Dönemlerinde 5’er vekil çıkardı.14’üncü Dönem’de 4, 15’inci, 16’ncı ve 17’nci Dönemlerde 5’er vekili Meclis’e gönderdi.

HÜRRİYET’İN İSTİFASIYLA 12’YE DÜŞTÜ

18’inci Yasama Dönemi’nde 7 vekil çıkaran Kocaeli, 19’uncu Dönem’de de 7 vekil çıkarmayı başardı. 20’nci Yasama Dönemi’nde 9, 21’inci Yasama Dönemi’nde 10 vekil TBMM koltuklarında yerini aldı. 22’nci Dönem’de 8, 23’üncü Dönem’de 9, 24’üncü Dönem’de 10 vekil çıkaran ilimiz, 25’inci ve 26’ncı Dönemlerde 11’er vekil çıkardı. İçinde bulunduğumuz son dönemde ise önceki genel seçimlerde vekil sayısı 550’den 600’e çıkartılırken Kocaeli’de de 11 olan vekil sayısı 13’e çıkartılmıştı. Vekillerden CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkanlığı’na aday olmak için istifa etmesi nedeniyle şu an mevcut vekil sayımız 12’ye düştü.

TOPLAMDA 129 İSİM, 221 VEKİL GÖNDERDİK

Kocaeli (eski İzmit),1’inci Yasama Dönemi’nden 27’nci Yasama Dönemi’ne kadarher dönem TBMM’ye milletvekili göndermeyi başardı. 27 Yasama Dönemi boyunca Kocaeli’nin toplamda 221 milletvekili TBMM’de yer alırken toplam 129 isim seçilerek Meclis’e girmeye hak kazandı.

YÜZYILLIK YASAMA DÖNEMİNDE TBMM KOCAELİ MİLLETVEKİLLERİ

I. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1920-1923)

Fuat Bey (Carım)

Hafız Abdullah Efendi (Tezemir)

Halil İbrahim Efendi (Gürsoy)

Hamdi Namık Bey (Gör)

Sırrı Bey (Hüseyin Sırrı Bellioğlu)

Tahir Bey (Barlas)

II. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1923-1927)

Ahmet Şükrü Bey (CHF-TCF)

İbrahim Hakkı Bey (Tolon)

İbrahim Süreyya Bey (Yiğit)

Ragıp Bey (Akça)

Mustafa Bey (Kerem)

Saffet Bey (Arıkan)

III. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1927-1931)

İbrahim Bey (İbrahim Hakkı Tolon)

İbrahim Süreyya Bey (Yiğit)

Ragıp Bey (Akça)

Reşit Saffet Bey (Atabinen)

Salahattin Bey (Yargı)

Kemalettin Bey (Olpak)

Kılıçoğlu Hakkı Bey (İsmail Hakkı Kılıçoğlu)

IV. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1931-1935)

İbrahim Süreyya Bey (Yiğit)

Kemalettin Bey (Olpak)

Ragıp Bey (Mehmet Ragıp Akça)

Ali Bey (Dikmen)

Reşit Saffet Bey (Atabinen)

Selahattin Bey (Yargı)

Sırrı Bey (Hüseyin Sırrı Bellioğlu).

V. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1935-1939)

Ali Dikmen

Hasan Hayri Tan

İbrahim Süreyya Yiğit

İbrahim Dıblan

Kemalettin Olpak

Nedim Bozatik

Ragıp Akça

Salah Yargı

Ziya Nuri Birgi

Ali Sait Akbaytogan.

VI. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1939-1943)

Ali Dikmen

Ali Sait Akbaytogan

Fuat Sorağman

İbrahim Dıblan

İbrahim Süreyya Yiğit

İbrahim Tolon

Kemalettin Olpak

Ragıp Akça

Salah Yargı

Suphi Artel.

VII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1943-1946)

Ali Dikmen (CHP)

İbrahim Süreyya Yiğit (CHP)

İbrahim Tolon (CHP)

Refik Fenmen (CHP)

Salah Yargı (CHP)

Sedat Pek (CHP)

Suphi Artel (CHP)

Şükür Okan (CHP)

Ahmet Faik Abasıyanık (CHP)

Nihat Erim (CHP)

Ragıp Akça (CHP)

Fazıl Şerafettin Bürge (CHP)

Mürsel Bakü (CHP).

VIII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1946-1950)

Cenap Aksu (CHP)

Ahmet Faik Abasıyanık (CHP)

Fuat Balkan (CHP)

İbrahim Süreyya Bey (CHP)

İsmail Rüştü Aksal (CHP)

Sedat Pek (CHP)

Fazıl Şerafettin Bürge (CHP)

Şükür Okan (CHP)

Ali Dikmen (CHP)

Nihat Erim (CHP).

IX. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1950-1954)

Hamdi Başak (DP)

Lütfü Tokoğlu (DP)

Mümtaz Kavalcıoğlu (DP)

Salih Kalemcioğlu (DP)

Ziya Atığ (DP)

Ekrem Alican (DP)

Ethem Vassaf Akan (DP)

Hüsnü Türkkant (DP)

Mehmet Yılmaz (DP)

Saim Önhon (DP)

Yeredoğ Kişioğlu (DP).

X. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1954-1957)

Cemal Tüzün (DP-Bağımsız-Hürriyet P.)

Ekrem Alican

Hamdi Başak (DP)

Saadettin Yalım (DP)

Sefer Göksel (DP)

Ziya Atığ (DP)

Nüzhet Akın (DP)

Kazım Meriç (DP)

NüzhetUnat (DP)

Turan Güneş (DP-Bağımsız-Hürriyet P.)

Selami Dinçer (DP)

Hamza Osman Erkan.

XI. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1957-1960)

Cemal Tüzün (DP)

Dursun Erol (DP)

NüzhetUnat (DP)

Ömer Cebeci (DP)

Saadettin Yalım (DP).

XII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1961- 1965)

Cemal Babaç (AP)

HaldanKısayol (AP)

Nihat Erim (CHP)

Süreyya Sofuoğlu (AP)

Şahabettin Bilgisu (CHP).

XIII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1965-1969)

İsmail Arar (CHP)

Sedat Akay (AP)

Süreyya Sofuoğlu (AP)

Şevket Ustaoğlu (AP)

Nihat Erim (CHP)

XIV. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1969-1973)

Cevat Ademoğlu (AP)

Nihat Erim (CHP)

Sabri Yahşi (AP)

Vehbi Engiz (AP/Bağımsız/DP).

XV. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1973-1977)

Sabri Yahşi (AP)

Şevket Kazan (MSP)

Turan Güneş (CHP)

Sedat Akay (AP)

İbrahim Akdoğan (CHP).

XVI. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1977-1980)

Adem Ali Sarıoğlu (AP)

İbrahim Akdoğan (CHP)

Kenan Akman (CHP)

Turan Güneş (CHP)

İbrahim Topuz (AP).

XVII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1983-1987)

Osman Nuri Akyol (ANAP)

Mustafa Batgün (ANAP)

Orhan Otağ (HP/Bağımsız/Halk P/Bağımsız/SDP)

Y. Salih Güngörmez (HP/Bağımsız/Halk P/Bağımsız/SDP)

Abdülhalim Aras (ANAP).

XVIII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1987-1991)

Abdülhalim Aras (ANAP)

Alaaddin Kurt (DYP)

Bülent Atasayan (ANAP)

Erol Köse (SHP)

Ömer Türkçakal (SHP)

Onur Kumbaracıbaşı (SHP)

Ali Rıza Sirmen (SHP).

XIX. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1991-1995)

Alaaddin Kurt (DYP)

Bülent Atasayan (ANAP)

İbrahim Artvinli (DYP)

İsmail Amasyalı (ANAP)

İsmail Kalkandelen (DYP)

Kazım Dinç (DYP)

Şevket Kazan (RP).

XX. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1995 - 1999)

Bekir Yurdagül (DSP/Bağımsız/CHP)

Bülent Atasayan (ANAP)

Halil Çalık (DSP)

Hayrettin Uzun (ANAP/Bağımsız/DYP)

İsmail Kalkandelen (DYP)

Meral Akşener (DYP/Bağımsız/MHP)

Necati Çelik (RP/Bağımsız/FP)

Onur Kumbaracıbaşı (CHP)

Osman Pepe (RP/Bağımsız/FP)

Şevket Kazan (RP).

XXI. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (1999 - 2002)

Ahmet Arkan (DSP/Bağımsız)

Halil Çalık (DSP)

Kemal Köse (MHP)

Mehmet Batuk (FP/ Bağımsız/SP), M.Turhan İmamoğlu (DSP/Bağımsız/YTP)

Meral Akşener (DYP/Bağımsız/MHP)

Osman Pepe (FP/Bağımsız/AKP)

Sefer Ekşi (ANAP), Vecdi Gönül (FP/Bağımsız/AKP)

Cumali Durmuş (MHP).

XXII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (2002- 2007)

Eyüp Ayar (AKP)

Muzaffer Baştopçu (AKP)

Nevzat Doğan (AKP)

Nihat Ergün (AKP)

İzzet Çetin (CHP)

Salih Gün (CHP)

Vecdi Gönül (AKP)

Mehmet Sefa Sirmen (CHP).

XXIII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (2007- 2011)

Azize Sibel Gönül (AKP)

Cumali Durmuş (MHP)

Eyüp Ayar (AKP)

Fikri Işık (AKP)

Hikmet Erenkaya (CHP)

M. Cevdet Selvi (CHP)

Muzaffer Baştopçu (AKP)

Nihat Ergün (AKP)

Osman Pepe (AKP).

XXIV. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri (2011 - 2015)

Nihat Ergün (AKP)

Fikri Işık (AKP)

Azize Sibel Gönül (AKP)

Muzaffer Baştopçu (AKP)

Zeki Aygün (AKP)

İlyas Şeker (AKP)

Mehmet Ali Okur (AKP)

Hurşit Güneş (CHP)

Mehmet Hilal Kaplan (CHP)

Haydar Akar (CHP)

Lütfü Türkkan (MHP).

XXV. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri 2015 - 2017)

Fikri Işık (AKP)

Cemalettin Kaflı (AKP)

Radiye Sezer Katırcıoğlu (AKP)

Zeki Aygün (AKP)

İlyas Şeker (AKP)

Mehmet Akif Yılmaz (AKP)

Fatma Kaplan Hürriyet (CHP)

Haydar Akar (CHP)

Tahsin Tarhan (CHP)

Saffet Sancaklı (MHP)

Ali Haydar Konca (HDP).

XXVI. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri

Fikri Işık (AKP)

Radiye Sezer Katırcıoğlu (AKP)

Zeki Aygün (AKP)

İlyas Şeker (AKP)

Mehmet Akif Yılmaz (AKP)

Sami Çakır (AKP)

Cemil Yaman (AKP)

Fatma Kaplan Hürriyet (CHP)

Haydar Akar (CHP)

Tahsin Tarhan (CHP)

Saffet Sancaklı (MHP).

XXVII. Yasama Dönemi Kocaeli Milletvekilleri

Cemil Yaman (AKP)

Emine Zeybek (AKP)

Fikri Işık (AKP)

Mehmet Akif Yılmaz (AKP)

İlyas Şeker (AKP)

Radiye Sezer Katırcıoğlu (AKP)

Sami Çakır (AKP)

Haydar Akar (CHP)

Tahsin Tarhan (CHP)

Ömer Faruk Gergerlioğlu (HDP)

Saffet Sancaklı (MHP)

Lütfü Türkkan (İYİ Parti)