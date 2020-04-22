Otogarda yaşanan izin kuyruğu sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları bugün itibariyle sadece E-Devlet üzerinden başvuru kabul etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Coronavirüs tedbirleri kapsamında il merkezi ve ilçelerde ''Seyahat İzin Kurulları'' oluşturuldu. Hem 31 ilde uygulanan iller arası geçiş yasağı hem de 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sebebiyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk oluştu. Sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında yetkililerden alınan bilgilere göre yaklaşık 2 bin kişi başvururken, başvuru yapan kişilerin yüzde 10’u kriterlerden geçip izin alabildi.

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLETTEN

Bugün itibariyle otogarda yaşanan yoğunluk son buldu. Bakanlık tarafından yayınlanan genelge kapsamında bugünden itibaren başvurular sadece E-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Konuyla ilgili gazetemize konuşan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu bunun da riskli olduğunu belirterek, “Bugün itibariyle otogardaki manuel izin alma işlemini bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kaldırıldı. Bundan sonra başvurular sadece E-Devlet Seyahat İzin Belgesi üzerinden yapılacak. Bu hem yoğunluğu ortadan kaldırıyor hem de başvuran kişilerin virüsle teması olup olmadığı verilerine daha çabuk ulaşmamız için daha pratik oluyor” dedi.