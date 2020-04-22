Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gitti. Foreks anketinde beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e çekildi. TCMB bir önceki toplantısında faizi 100 baz puan aşağı çekmişti. TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %9,76, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 9,70 ve 24 ay sonraki enflasyon beklentisi yüzde 8,62 oldu.