300 milyonluk proje bakanlığa devrediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Mecliste hem divan hem de meclis üyeleri ayrı ayrı oturdu.

“BİR AN ÖNCE BAŞLAMASI LAZIM”

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Hastanesi Tramvay Hattı yapım işinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na Devri ile ilgili protokolün imzalanması konusunda başkanlık makamına yetki verilmesi ile ilgili olarak Büyükakın, “Buradaki projenin ortak yapılması konusunda mutabakata vardık. Kamulaştırma bedelleriyle 300 milyon TL’yi bulması beklenen proje Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacak. Bunlar şehrimizin kaynaklarının şehrimize kalması konusunda son derece kritik projeler. Bir an önce protokolü imzalayıp sürecin başlaması lazım” dedi. Madde oy birliğiyle kabul edildi.