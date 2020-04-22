Binlerce fotoğrafla Türkiye haritası oluşturuldu

Gölcük Belediyesi’nin “Haydi Çocuklar! evinizde Atatürk fotoğraflarıyla ya da Türk Bayrağı ile çekildiğiniz fotoğrafları gönderin, bu fotoğraflarla Türkiye haritasında Atatürk ve Türk Bayrağını birlikte oluşturalım” çağrısına, binlerce fotoğraf gönderildi. Fotoğraflarla oluşturulan Atatürklü ve Türk Bayraklı, Türkiye Haritası, billboardlar da ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERDİK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Hakimiyetin kayıtsız şartsız, aziz milletimize aile olduğunu tüm dünyaya ilan eden TBMM’nin açılışının 100.yılını kutlamanın coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

DONANMA KENTİ GÖLCÜK’E YAKIŞAN BİR TABLO

Korona Virüs tedbirleri nedeniyle sizlerle bir arada olamasak da, hep birlikte; birlik ve beraberliğimizi gösteren örnek bir projeyi gerçekleştirdik. Gönderdiğiniz Türk Bayraklı ve Atatürklü fotoğrafla Türkiye Haritasını oluşturduk. Donanma Kenti Gölcük'e yakışan bu muhteşem tablo, geleceğimizin emin ellerde olduğunu göstermektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAK

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilelebet payidar kalacak ve Şanlı Ay Yıldızlı Bayrağımız mavi göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Sevgili Çocuklar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, gözlerinizden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.