Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:28 TSİ- Gündem G: Bugün 15:37 TSİ

Binlerce fotoğrafla Türkiye haritası oluşturuldu

Gölcük Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında çocuklarımızı bir araya getiremedi ama örnek bir proje ile fotoğraflarını bir araya getirdi.
mask

Gölcük Belediyesi’nin “Haydi Çocuklar! evinizde Atatürk fotoğraflarıyla ya da Türk Bayrağı ile çekildiğiniz fotoğrafları gönderin, bu fotoğraflarla Türkiye haritasında Atatürk ve Türk Bayrağını birlikte oluşturalım” çağrısına, binlerce fotoğraf gönderildi. Fotoğraflarla oluşturulan Atatürklü ve Türk Bayraklı, Türkiye Haritası, billboardlar da ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. 

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERDİK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Hakimiyetin kayıtsız şartsız, aziz milletimize aile olduğunu tüm dünyaya ilan eden TBMM’nin açılışının 100.yılını kutlamanın coşkusu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

DONANMA KENTİ GÖLCÜK’E YAKIŞAN BİR TABLO

Korona Virüs tedbirleri nedeniyle sizlerle bir arada olamasak da, hep birlikte; birlik ve beraberliğimizi gösteren örnek bir projeyi gerçekleştirdik. Gönderdiğiniz Türk Bayraklı ve Atatürklü fotoğrafla Türkiye Haritasını oluşturduk. Donanma Kenti Gölcük'e yakışan bu muhteşem tablo, geleceğimizin emin ellerde olduğunu göstermektedir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR KALACAK

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ilelebet payidar kalacak ve Şanlı Ay Yıldızlı Bayrağımız mavi göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Sevgili Çocuklar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, gözlerinizden öpüyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” dedi.

 

Bugün 15:28 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kavaz'dan 23 Nisan mesajı mask
Kavaz'dan 23 Nisan mesajı
Derince’de hummalı çalışma mask
Derince’de hummalı çalışma
Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor mask
Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor
Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi mask
Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi
Sanayi ve Topçular Mahallesi dezenfekte edildi mask
Sanayi ve Topçular Mahallesi dezenfekte edildi
Ellibeş, 23 Nisan mesajı yayımladı mask
Ellibeş, 23 Nisan mesajı yayımladı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

GALERİ

Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL