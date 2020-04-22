Kocaeli’de otobüsçülere 17 milyon TL

Paşalı - milleten bağış toplansın bu münibüs esnafına verilsin oh ne ala berberler kahveciler ve ona benzeri esnaf ne yapsın zaten izmit içi kooperatif bir çok hattan çekildi 23 24 33 82 126 ve bazı hatları geçici olarak kaldırdı bu ne diyeceksiniz beyler balık islifi yolcu taşırken parayı gömüyordünüz bunuda ona sayın çok yazık hala bazı ilçelerde beldelerde bld otobüsünün önünden gidiyor boşta olsa gidiyorlar nede olsa bld paramızı verecek