Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:49 TSİ- Gündem G: Bugün 15:52 TSİ

Kocaeli’de otobüsçülere 17 milyon TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda Coronavirüs nedeniyle maddi zorluklar yaşayan özel halk otobüsçülerine 17 milyon TL’lik destek komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Mecliste hem divan hem de meclis üyeleri ayrı ayrı oturdu.

TAKSİT TAKSİT ÖDEYECEKLER

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren özel halk otobüslerine verilecek 17 milyon TL’lik destek, hakkında Büyükakın, “Diğer esnafımıza oranla çok daha büyük kayba uğradı. Seferleri yapamaz hale geldiler. Toplu taşıma esnafımızla da temas halindeydik. 7 metrenin üstündeki ve altındaki araçlara bir düzenleme yaptık. Aşağı yukarı 17 milyon 600 bin TL civarı bir tutarı toplu taşıma esnafımıza destek ödemesi olarak vereceğiz. Bunu bütçe imkanlarımız doğrultusunda belli aralıklarla, taksitle ödeyeceğiz” dedi. Madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.

Bugün 15:49 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(6)
06

Yarımca58 - GÖR VATANDAŞ İŞÇİ GÖR KİMLER KORUNUP KOLLANIYORLAR . SENİN VAR MI ? MİLYONA VARAN DEĞERDE OTOBÜSÜN YOKSA , BİR ŞEY YOK SANA

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 18:03
05

Yaziklar Olsun - Yaziklar olsun. Kamu parasini yediriyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 17:45
04

Atakan - Kooperatiflere para basmak akıl alır gibi değil,sanki sürücüler kazanıyor. Çevrede yüzlerce günübirlik çalışan insan var. Berberi esnafı düşünecek tek karakter yok. Menfaat üzerine şirket beslemekten nasıl utanmazsınız anlam veremiyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 17:33
03

Paşalı - milleten bağış toplansın bu münibüs esnafına verilsin oh ne ala berberler kahveciler ve ona benzeri esnaf ne yapsın zaten izmit içi kooperatif bir çok hattan çekildi 23 24 33 82 126 ve bazı hatları geçici olarak kaldırdı bu ne diyeceksiniz beyler balık islifi yolcu taşırken parayı gömüyordünüz bunuda ona sayın çok yazık hala bazı ilçelerde beldelerde bld otobüsünün önünden gidiyor boşta olsa gidiyorlar nede olsa bld paramızı verecek

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 16:52
02

Öz Izmitli - İnşallah artık engellilerle uğraşmazlar.Otobüse engelli bindiğinde kasten arabayı aniden hızlandırıp yavaşlatıp düşürmeye çalışıyorlar defalarca şikayet ettik değişen hiçbirşey olmadı.Allah kasten yapanlarında başına aynısını gösterdin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 16:52
01

Yineumit - Çay ocakları otobüslerden kat ve kat fazla zararda onlara bir el atmak yokmu.

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 22 Nisan 15:58
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Tarhan: Egemenlik Atatürk’ün hediyesidir mask
Tarhan: Egemenlik Atatürk’ün hediyesidir
Kavaz'dan 23 Nisan mesajı mask
Kavaz'dan 23 Nisan mesajı
Derince’de hummalı çalışma mask
Derince’de hummalı çalışma
Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor mask
Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor
Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi mask
Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi
Sanayi ve Topçular Mahallesi dezenfekte edildi mask
Sanayi ve Topçular Mahallesi dezenfekte edildi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

GALERİ

Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL