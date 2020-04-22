Kocaeli’de otobüsçülere 17 milyon TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Mecliste hem divan hem de meclis üyeleri ayrı ayrı oturdu.
TAKSİT TAKSİT ÖDEYECEKLER
Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli’de faaliyet gösteren özel halk otobüslerine verilecek 17 milyon TL’lik destek, hakkında Büyükakın, “Diğer esnafımıza oranla çok daha büyük kayba uğradı. Seferleri yapamaz hale geldiler. Toplu taşıma esnafımızla da temas halindeydik. 7 metrenin üstündeki ve altındaki araçlara bir düzenleme yaptık. Aşağı yukarı 17 milyon 600 bin TL civarı bir tutarı toplu taşıma esnafımıza destek ödemesi olarak vereceğiz. Bunu bütçe imkanlarımız doğrultusunda belli aralıklarla, taksitle ödeyeceğiz” dedi. Madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
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Yorumlar
(6 )
Yarımca58 - GÖR VATANDAŞ İŞÇİ GÖR KİMLER KORUNUP KOLLANIYORLAR . SENİN VAR MI ? MİLYONA VARAN DEĞERDE OTOBÜSÜN YOKSA , BİR ŞEY YOK SANA
Yaziklar Olsun - Yaziklar olsun. Kamu parasini yediriyorsunuz.
Atakan - Kooperatiflere para basmak akıl alır gibi değil,sanki sürücüler kazanıyor. Çevrede yüzlerce günübirlik çalışan insan var. Berberi esnafı düşünecek tek karakter yok. Menfaat üzerine şirket beslemekten nasıl utanmazsınız anlam veremiyorum
Paşalı - milleten bağış toplansın bu münibüs esnafına verilsin oh ne ala berberler kahveciler ve ona benzeri esnaf ne yapsın zaten izmit içi kooperatif bir çok hattan çekildi 23 24 33 82 126 ve bazı hatları geçici olarak kaldırdı bu ne diyeceksiniz beyler balık islifi yolcu taşırken parayı gömüyordünüz bunuda ona sayın çok yazık hala bazı ilçelerde beldelerde bld otobüsünün önünden gidiyor boşta olsa gidiyorlar nede olsa bld paramızı verecek
Öz Izmitli - İnşallah artık engellilerle uğraşmazlar.Otobüse engelli bindiğinde kasten arabayı aniden hızlandırıp yavaşlatıp düşürmeye çalışıyorlar defalarca şikayet ettik değişen hiçbirşey olmadı.Allah kasten yapanlarında başına aynısını gösterdin
Yineumit - Çay ocakları otobüslerden kat ve kat fazla zararda onlara bir el atmak yokmu.
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