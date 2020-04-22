Geçmişten günümüze 13 Bakanımız

23 Nisan 1920’de 324 milletvekili ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, şu ana kadar 12 Cumhurbaşkanı, 30 Meclis Başkanı, 27 Başbakan ağırladı. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Başbakan İsmet İnönü’den son Başbakan Binali Yıldırım’a kadar 27 başbakan görev yaparken 65 Hükümet kuruldu. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Genel Seçimlerin ardından Parlamenter Sistem kaldırılıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilerek Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu da tarihe karıştı. Bakanlar Kurulu’nda TBMM tarihi boyunca Kocaeli’den 13 milletvekili görev aldı.

3 MAYIS 1920’DE OLUŞTURULDU

TBMM’nin kurulmasının ardından 3 Mayıs 1920 tarihinde ilk Bakanlar Kurulu oluşturuldu. Meclis Başkanı Mustafa Kemal Paşa, ilk Bakanlar Kurulu’na 11 bakanın atamasını yaptı. 9 Eylül 1923’te Atatürk’ün kurucu başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi ile süren tek partili siyasal hayat, 1945 yılında kendisinden ayrılan 4 vekilin Demokrat Parti’yi kurmasıyla son buldu. Ardından farklı görüşe sahip birden fazla siyasi parti kurulmaya başlanırken TBMM’de şu ana kadar yüzlerce milletvekili ve bakan görev aldı.

İZMİT’İN İLK BAKANI SIRRI BEY

Osmanlı Meclis-i Mebusan 4’üncü Dönem İzmit Mebusu,1’inci Dönem İzmit ve 4’üncü Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapan Sırrı Bey (Hüseyin Sırrı Bellioğlu), İktisat Vekilliği (Ekonomi Bakanı) görevini yaparak İzmit’in ilk bakanı olarak tarihe geçti. 8’inci Dönem CHP Kocaeli Milletvekili olan İsmail Rüştü Aksal, 18’inci Hükümet Maliye Bakanlığı görevini yürüttü.

İLK VE TEK BAŞBAKANIMIZ NİHAT ERİM

7’nci, 8’inci, 12, 13 ve 14’üncü Dönem CHP Kocaeli Milletvekili olan Nihat Erim, 17’nci Hükümet Bayındırlık Bakanı, 18’inci Hükümet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 33 ve 34’üncü Hükümet Başbakanı görevlerini yürüttü. 4 ve 19’uncu Dönem Refah Partisi Kocaeli Milletvekili olan Şevket Kazan, 37’nci Hükümet Adalet Bakanlığı ve 39’uncu Hükümet Çalışma Bakanlığı görevlerinde bulundu. 10, 15, 16’ncı Dönem CHP Kocaeli Milletvekili olan Turan Güneş, 37’nci Hükümet Dışişleri Bakanı, 40’ıncı Hükümet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlerini yürüttü.

TEK KADIN BAKANIMIZ MERAL AKŞENER

18 ve 20’nci Dönem CHP Kocaeli Milletvekili olan Onur Kumbaracıbaşı, 49 ve 50’nci Hükümet Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve 50’nci Hükümet Devlet Bakanlığı görevini yaptı. 19’uncu Dönem DYP Kocaeli Milletvekili olan Mehmet Kazım Dinç, 50’nci Hükümet Sağlık Bakanlığı görevinde bulundu. Doğru Yol Partisi, Bağımsız ve MHP’den 20’inci Dönem İstanbul, 21’inci Dönem Kocaeli Milletvekili olan Meral Akşener, 54’üncü Hükümet İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü. TBMM Başvekilliği görevini de üstlendi.

ERGÜN, PEPE VE GÖNÜL 2’ŞER KEZ BAKAN OLDU

Refah Partisi, Bağımsız ve Fazilet Partisi Milletvekilliği görevlerinde bulunan 20’nci Dönem Kocaeli Milletvekilliği yapan Necati Çelik, 54’üncü Hükümet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinde bulundu. 22 ve 23’üncü Dönem AKP Kocaeli Milletvekili olan Nihat Ergün, 60’ıncı Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı, 61’inci Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu. 20, 21, 22, 23’üncü Dönem AKP Kocaeli Milletvekili olan Osman Pepe,58’inci Hükümet Orman Bakanı, 59’uncu Hükümet Çevre ve Orman Bakanı görevinde bulundu. 21 ve 22’nci Dönem AKP Kocaeli Milletvekili, 21’inci Dönem TBMM Başkanvekili olan Mehmet Vecdi Gönül, 58 ve 59’uncu Hükümet Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüttü.

SON BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ FİKRİ IŞIK

2007 yılında yapılan genel seçimlerde AKP’den Kocaeli Milletvekili seçilen Fikri Işık, ilk olarak 2013-2016 yılları arasında görev yaptığı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na seçildi. Ardından 2016-2017 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı görevine atandı. 19 Temmuz 2017’de Başbakan Binali Yıldırım iken Başbakan Yardımcısı görevine atanan Fikri Işık, Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelmesi ile Başbakanlık kaldırılınca 9 Temmuz 2018’e kadar bu görevini sürdürdü. Yeni sistem ile birlikte,Başbakan ile 27 olan bakanlık sayısı ise yapılan birleştirmelerle 16’ya düşürüldü.

3 BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ OLDU

Bakanlık görevinde bulunan 13 isimden Nihat Erim, Turan Güneş ve Fikri Işık Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü, içlerinden sadece Nihat Erim 2 dönem Başbakanlık yaptı. Hüseyin Sırrı Bellioğlu(Sırrı Bey), İzmit’in ilk bakanı olarak tarihe geçerken şu ana kadar tek kadın bakanımız ise Meral Akşener oldu.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 13 BAKANIMIZ

Sırrı Bey (Hüseyin Sırrı Bellioğlu):1’inci Hükümetİktisat Vekili (Ekonomi Bakanı)

Nihat Erim: 17’nci Hükümet Bayındırlık Bakanı, 18’inci Hükümet Devlet Bakanı

İsmail Rüştü Aksal:18’inci Hükümet Maliye Bakanı

Şevket Kazan:37’nci Hükümet Adalet Bakanı, 39’uncu Hükümet Çalışma Bakanı

Turan Güneş:37’nci Hükümet Dışişleri Bakanı, 40’ıncı Hükümet Devlet Bakanı

Onur Kumbaracıbaşı:49 ve 50’nci Hükümet Bayındırlık ve İskan Bakanı, 50’nci Hükümet Devlet Bakanı

Mehmet Kazım Dinç: 50’nci Hükümet Sağlık Bakanı

Meral Akşener: 54’üncü Hükümet İçişleri Bakanı

Necati Çelik:54’üncü Hükümet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Osman Pepe:58’inci Hükümet Orman Bakanı, 59’uncu Hükümet Çevre ve Orman Bakanı

Mehmet Vecdi Gönül: 58 ve 59’uncu Hükümet Milli Savunma Bakanı

Nihat Ergün:60’ıncı Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı, 61’inci Hükümet Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Fikri Işık:2013-2016 arası Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 2016-2017 arası Milli Savunma Bakanı.

İŞTE İLK BAKANLAR KURULU

*Şer'iye Vekili (Din İşleri Bakanı)

Mustafa Fehmi Efendi

• Müdafaa-i Milliye Vekili (Milli Savunma Bakanı)

Fevzi Paşa (Çakmak)

• Hariciye Vekili (Dış İşleri Bakanı)

Bekir Sami Bey (Kunduk)

• Maliye Vekili (Maliye Bakanı)

Hakkı Behiç Bey (Koryürek)

• Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı)

İsmail Fazıl Paşa

• İktisat Vekili (Ekonomi Bakanı)

Yusuf Kemal Bey (Tengirşek)

• Adliye Vekili (Adalet Bakanı)

Celalettin Arif Bey

• Dahiliye Vekili (İç İşleri Bakanı)

Cami Bey (Başkut)

• Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı)

Dr. Rıza Nur Bey

• Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı)

Adnan Bey (Adıvar)

• Erkan-ı Harbiye'i Umumiye Vekili (Genelkurmay Başkanı)

İsmet Bey (İnönü)

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDEKİ MECLİS’TE KOCAELİ TEMSİLCİLERİ

KURUCU MECLİS 1960-1961

KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ

MUSTAFA SİRMEN

DANIŞMA MECLİSİ KOCAELİ ÜYELERİ 1981-1983

Hamdi AÇAN

Feridun GÜRAY