Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 16:12 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:15 TSİ

‘Günışığı çocukları’ndan 23 Nisan’a özel dijital kutlama

Türk Telekom’un az gören çocuklar için hayata geçirdiği ‘Günışığı’ projesindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını resim ve videolar ile kutladı. Çocuklar tarafından üretilen içerikler www.1asirlikbayram.com sitesinde yayınlandı.
mask

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda; Engelsiz Yaşam Derneği iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’ndaki çocuklarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

'BİR ASIRLIK BAYRAM'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında; Günışığı projesinde yer alan çocuklar tarafından ‘Bir asırlık bayram’ temasıyla çizilen resimler, www.1asirlikbayram.com sitesinde sergilendi. Diğer yandan çocuklar İstiklâl Marşı’nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı.

'ONLARIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projemiz Günışığı ile koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde hem eğitimlerini uzaktan destekleyerek hem de online aktiviteler düzenleyerek onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Meclisimiz’in 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar. Millî mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yâd ederek, tüm çocuklar için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Bugün 16:12 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

‘Günışığı çocukları’ndan 23 Nisan’a özel dijital kutlama mask
‘Günışığı çocukları’ndan 23 Nisan’a özel dijital kutlama
Vodafone, KOBİ'lere rehberlik edecek mask
Vodafone, KOBİ'lere rehberlik edecek
SOCAR Türkiye’nin özel gün bağışları koronavirüs kampanyalarına gidecek mask
SOCAR Türkiye’nin özel gün bağışları koronavirüs kampanyalarına gidecek
Biz neredeysek 23 Nisan coşkumuz orada! mask
Biz neredeysek 23 Nisan coşkumuz orada!
HEKTAŞ dezenfektan üretimine başladı mask
HEKTAŞ dezenfektan üretimine başladı
Çimsa 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı mask
Çimsa 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

GALERİ

Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL