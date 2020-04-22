‘Günışığı çocukları’ndan 23 Nisan’a özel dijital kutlama

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, toplumsal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda; Engelsiz Yaşam Derneği iş birliği ile az gören çocukların görme yetilerini geliştirebilmeleri için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Günışığı’ndaki çocuklarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.

'BİR ASIRLIK BAYRAM'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları kapsamında; Günışığı projesinde yer alan çocuklar tarafından ‘Bir asırlık bayram’ temasıyla çizilen resimler, www.1asirlikbayram.com sitesinde sergilendi. Diğer yandan çocuklar İstiklâl Marşı’nı seslendirdikleri ve kendilerini tanıttıkları videolarla bayram coşkusunu yaşadı.

'ONLARIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Az gören çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projemiz Günışığı ile koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bu dönemde hem eğitimlerini uzaktan destekleyerek hem de online aktiviteler düzenleyerek onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu projede eğitim alan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Meclisimiz’in 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırladıkları özel içeriklerle kutladılar. Millî mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yâd ederek, tüm çocuklar için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.