Kavaz'dan 23 Nisan mesajı

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"23 Nisan 1920 egemenliğimizin miladıdır.

Feodalizmin, cehaletin, sefaletin, gericiliğin, isyanların ve açık işgalin kol gezdiği ANADOLU’DA, düzenli ordusu ve cephanesi olmayan bir milletin, dünyada eşi görülmemiş destansı yolculuğunun ilk adımıdır.

“23 Nisan 1920” TBMM’nin kurulduğu tarihi gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve bağımsızlığımızın temelini oluşturduğu gibi işgale karşı verilecek olan ulusal Kurtuluş Savaşının da fragmanı niteliğindedir.

“23 Nisan 1920”, 1.Paylaşım savaşının sonuna doğru, Emperyalizmin, bir ulusu yok etme, tarihten silme veya küçük bir Anadolu coğrafyasını, kabile devletine dönüştürme projesine karşı atılmış ilk adımdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Asker Mustafa Kemal mavzerini eline alır, fişeklerini göğsüne dizer, bir eline de bayrağını alır, bu şekilde Elmadağ’ına çıkar, orada “Tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince de bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunları ile yaralanır, temiz kanımı, mukaddes bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim.” şeklindeki meclis konuşması, Emperyalizme ve içerideki işbirlikçi hainlere karşı, manifesto niteliğindedir.

Ata’mızın cesareti, kararlılığı, azmi, vatanseverliği, bugün yaşadığımız karanlık günlerin de aşılmasında, bizlere rehber olacağı inancındayım.

Ulusumuz için Atatürk, tarihe sığmayan bir destandır, bayraktır, vatandır, bağımsızlıktır, var oluştur, namustur, onurdur, bilimdir, aydınlanmadır, şandır, şereftir.

Bu gün, 100. yılını kutlarken… Ulusal egemenliğimizin mimarı, Başkomutan Gazi M. Kemal Atatürk’e bir kez daha ve sonsuza kadar, minnetle sevgi ve saygılarımızı sunarım.

Ne Mutlu Türküm Diyene!"