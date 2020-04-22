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Bugün 16:27 TSİ- Sağlıklı Yaşıyoruz G: Bugün 16:45 TSİ

Hastalıklardan korunmada D vitamininin önemi

Hem hastalıklardan hem koronavirüsten korunmanın en ideal yolu D vitamini!
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Doktorlarımızla yaptığımız canlı yayınlarda gördük ki hem genel anlamda hastalıklardan hem de koronavirüsten korunmak için hepsinin üzerinde birleştiği ve vurguladığı vitamin D vitamini oldu. İdeal olan D vitamini düzeyinin tahlil edilmesi ve ona göre takviye kullanılması ancak bugünlerde tahlil yaptırmaya imkan yok. Bu durumda yine de yükleme dozları olmasa da idame dozlarının kullanılabileceğini, bunun riskli olmadığını söylüyorlar. Ana akım tıp temsilcilerinin bile bugünlerde D vitamini önerdiklerine tanık oluyoruz. Fonksiyonel tıp yaklaşımının farkı D vitaminiyle birlikte D vitamininin kullanılabilmesi için gereken magnezyum ve D vitamininin emilimini artırdığı kalsiyumu doğru yerlere yönlendirecek K2 vitamini de önermesi.

Doktorların sağlıklı olan D vitamini düzeyi aralığı konusunda birbirinden farklı önerileri olabiliyor. Biz 6,5 yıllık deneyimimiz ve gördüğümüz yararlar nedeniyle 100 ng/ml altına düşürmemeye çalışıyoruz. D vitamini düzeyimizi korumak için ise rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın vücut ağırlığının her 10 kilosu için günlük 1000 ünite idame dozu önerisini dikkate alıyoruz.

Dr. Mercola da koronavirüsten korunmak için D vitamininin önemini vurguluyor.

“Araştırmalar ileri yaşlarda yüksek doz D vitamini takviyesinin solunum yolları ve akciğer enfeksiyonları riskini % 40 düşürdüğünü gösteriyor. Bir araştırmacı D vitamininin, ilk savunma hattını destekleyerek, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşını güçlendirdiğini belirtiyor. 1918-1919 grip salgını verileri incelendiğinde yaz ve kış aylarındaki grip ve grip komplikasyonu nedeniyle oluşan zatürreden ölüm oranlarındaki farklılıklara bakılmış. Yaz aylarında ölüm oranlarının çok daha düşük olduğu belirlenmiş ve bunda D vitamininin yaz aylarında yüksek olmasının rolü olduğu belirtiliyor.

D vitamini düzeyine senede iki kez bakılarak sağlıklı düzey olan 60 ng/ml - 80 ng/ml aralığında tutulmasını öneriyorum.”

Nurçin & Okan Çağlar

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/03/09/coronavirus-prevention.aspx

Bugün 16:27 TSİ - Sağlıklı Yaşıyoruz

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