23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan olağanüstü yetkili meclis

Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin her yerinde huzur ve güveni yok etmişti. Çeteler dağlara bayırlara egemen olmuştu. Ancak savaşın sonunda yapılan ateşkesle birlikte durum değişti. İngiliz ve diğer müttefiklerin işgalleri ardından Yunan işgali soyguncu çetelerin niteliklerini değiştirdi. Rum ve Ermeni çetelerinin Türk ve Müslüman köylerine yaptıkları baskınlar, İngiliz ve Yunan askerlerinin yedek kuvveti gibi çaba göstermeleri ve ayrılıkçı faaliyetler; kendiliğinden Kuvayı Milliye ruhunu ortaya koydu. Ülkeleri elden gidiyor, evleri köyleri aileleri tehlikede idi. Bu gözüpek insanlar Kuvayı Milliye’nin çekirdeğini oluşturdular. Kahramanlık destanları yarattılar.

MUSTAFA KEMAL BAŞKANLIĞINDA TEMSİL HEYETİ

İşgallere karşı Kuvayı Milliye’yihakim kılmak, Milli Mücadeleyi başlatmak İstanbul hükumetinin teslimatçı tavrına dur demek gerekliydi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine anlaşılarak Mustafa Kemal'in başkanlığında bir Temsil Heyeti kuruldu. 30 Eylül 1919'da İstanbul, Eskişehir, İzmit şehrinin “resmi çehreleri” dışında bütün millet İstanbul hükumetinden ayrılmıştı. KuvayiMilliye'ye karşı 1920 yılı başlarında da Kocaeli bölgesinde iki aydan fazla süren ayaklanmalar oldu. İzmit, Karesi ve Bolu sancakları ile Bursa vilayetinin bir kısmında saraya bağlı olanlarla, Damat Ferit Paşa ve taraftarlarının etkisi altında kalmış kimseler ayaklandılar.

SIRA ANADOLU’DA İDİ

İstanbul 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri’nce resmen işgal edilince yüzlerce yıllık başkentliğini yitirmişti. Meclis-i Mebusan basılmış, mebuslar tutuklanmıştı. Başkentin bağımsızlığın sağlanmasında merkezi işlevi olamayacağı, Padişah ve onun hükumetinin de elinden bir şey gelmeyeceği açıktı. Onlar rollerini bitirmişlerdi. Şanslarını iyi kullanamamışlardı. Sıra Anadolu'da idi. Halkın yönetimi ele alma zamanı gelmişti. Ankara'da milletin bağımsızlığı, devletin bütünlüğünü sağlamak üzere olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin derhal toplantıya çağırılması gerekiyordu. Bunun içinde acele bir seçim yapılmalıydı.

MUSTAFA KEMAL MECLİSİ ANKARA’DA TOPLADI

Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal, 19 Mart 1920 Cuma günü “Yeni seçim talimatı”nı valiliklere ve bağımsız mutasarrıflıklara ve Kolordu Komutanlıklarına gönderdi: “Devlet başkentinin de İtilaf Devletlerince resmen işgali; yasama, adalet ve yürütme gücünden meydana gelen ulusal devlet gücünü kırmış ve Millet Meclisi bu durum karşısında görev yapamayacağını Hükumete resmi olarak bildirerek dağılmıştır. Şu duruma göre devlet başkentinin korunması, ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara’da bir toplantıya çağrılması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara’ya gelebileceklerin de bu meclise katılmaları zorunlu görülmüştür.

İZMİT SANCAĞI İLK BMM SEÇİM SONUÇLARI

1920 başında seçime katılacak nitelikte 17 bağımsız livadan biri de İzmit'ti. Milli Mücadele başlarken İzmit Livası; İzmit, Adapazarı, Kandıra, Geyve, İznik ve Karamürsel kazaları bağlı bağımsız mutasarrıflıktı. Nüfusunun çoğunluğunu Müslüman ahali oluşturuyordu. İzmit, Karamürsel ve Yalova'da gayrimüslimler yoğunlukta idi.

İZMİT SANCAĞI’NI 6 VEKİL TEMSİL ETTİ

Ankara’da toplanacak Büyük Millet Meclisi için her livadan 5 milletvekili seçilmişti. İzmit işgal, Kandıra’da durumun uygun olmaması nedeni ile seçim yapılamamış; Adapazarı, Geyve ve İznik seçimleri yapılmıştı. Yaş sınırı aranmamış. Seçilen mebuslar nisanın ilk haftasında Ankara’ya gitmeye başlamışlardı. Yeni seçilen Fuat Bey (Carım), Hafız Abdullah (Tezemir), Halil İbrahim Efendi (Gürsoy), Hamdi Namık (Gör), Şeyh Kutbeddin Efendi ile birlikte Meclis-i Mebusan’dan Sırrı Bey (Bellioğlu) Birinci Büyük Millet Meclisi’nde İzmit Sancağı’nı 6 milletvekili temsil edecekti.

GAZİ MECLİSİMİZİN 100’ÜNCÜ YILI

Seçimlerde iki yerden seçimi kazananlar da olmuş. İlk seçimde kazanan Mehmet Akif Bey; Burdur, Yusuf İzzettin Paşa; Bolu mebusluklarını tercih etmişler. Şeyh Kutbettin Efendi'nin Karamürsel’den gönderilen tutanağı kaybolduğundan yerine Adapazarı Kaymakamı Tahir Bey seçilmiş, Gazi mecliste görev almışlardır. Milli Mücadeleyi yöneten, bağımsızlığımızı sağlayan, Cumhuriyetimizin temellerini atan "Gazi Meclisimizin Yüzüncü Yılı" ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza adanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.