Tarhan: Egemenlik Atatürk’ün hediyesidir

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100’üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Tarhan, “Aradan 100 yıl geçti. Nice devlet yıkıldı, rejim çöktü, ideolojiler eskidi.Ama ne ondan vazgeçtik ne de eserinden.Önce TBMM kuruldu, sonra devlet.Gazi Meclis Cumhuriyeti inşa etti.Bizim onurlu hikayemiz bu şekilde.Egemenlik neden bu kadar önemli?Çünkü egemenlik devletin bağımsızlığı demek.Çünkü egemenlik vatandaşların kendi kendisini yönetmesi anlamına geliyor” sözlerine yer verdi.

“ÇOCUKLARI HATIRLATMASI TESADÜFİ DEĞİL”

“Çocuklarımızı nasıl koruyorsak Meclisi, Atatürk İlkelerini ve Cumhuriyeti de öyle korumalıyız” diyen Tarhan, “Atatürk savaştan yorgun çıkmış bir ulusa onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek armağan etti.23 Nisan’ın bize sadece egemenliği değil, aynı zamanda çocukları hatırlatması ise tesadüfi değil elbette.Çocuklar önce genç, ardından da yetişkin olacak. Ve onlara miras bırakılan Cumhuriyetin Milli Egemenliğini koruyacaktı.Bir anne-baba çocuğu için ne yapmaz ki?Çocuğumuz bizim her şeyimizdir.Yurttaş da egemenliği öyle sevmeli işte. Çocuğumuz yaşasın, özgür, müreffeh ve mutlu bir hayat sürsün” dedi.