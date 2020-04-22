Kocaeli’ye 250 yataklı yoğun bakım üniteli hastane yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı ilk olağanüstü meclis toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü. Halk otobüslerine 16 milyon destek, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki alanın Sağlık Bakanlığı’na, Şehir Hastanesi’ne yapılacak olan tramvay yolunun Ulaştırma Bakanlığına devri görüşüldü. Toplantıda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan ve Sağlık Bakanlığı’na devredilen alan ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Pandemi nedeniyle buraya 250 yataklı bir yoğun bakım ünitesi yapılacak” dedi.

KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Mecliste il genelinde faaliyet gösteren özel halk otobüslerine 17 milyon 600 bin lira destek verilmesi ve Derince Eğitim ve Araştırama Hastanesi önünde eski Askeri Hastane’nin 40 dönümlük arazisinin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi dahil 5 gündem maddesi ilgili komisyonlara gönderildi. Şehir Hastanesi’ne gidecek olan Tramvay hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmesi için de Başkan Tahir Büyükakın’a yetki verildi.

300 MİLYON LİRA ŞEHİRDE KALACAK

Protokol ile ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu projenin bakanlığa devri ile birlikte 300 milyon lira şehirde kalacak. Bu şehrin kaynaklarının şehirde kalması açısından önemli çalışmalar. Protokol için yetki almamız gerekiyor” dedi. Pandemi sürecinde birçok alanda protokole imza atıklarını söyleyen Büyükakın, “Protokol yapmak için meclis yetkisi gerekiyor. Bu nedenle protokol için yetki verilmesi gerekiyor” dedi.

40 DÖNÜMLÜK ARAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DEVREDİLDİ

Mecliste komisyona gönderilen 5 gündem maddesi için ara verildi ve ikinci oturum gerçekleştirildi. 5 dakika verilen arada komisyonlar halk otobüslerine 16 milyon lira verilmesi, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi önünde bulunan 40 dönümlük arazinin Sağlık Bakanlığı’na devri ve bütçe aktarımları komisyonlarda hızla görüşüldükten sonra karara bağlandı.

HALK OTOBÜSLERİNE DESTEK

Olağanüstü toplantının ikinci birleşiminde halk otobüslerinin desteği görüşüldü. Halk otobüslerinin pandemi süreci başladığından bu yana belirlenen kurullara uyan 7 metre araçlara 3 bin, 7 metrenin altında olanlara ise aylık 2 bin lira verilmesi oylamaya sunuldu. Oylamadan önce ödemelerin belediyenin belirleyeceği de eklendi. Büyükakın, halk otobüslerinin seferleri yapamaz hale geldiğini belirterek, “Biz esnaflarımızla konuştuk. Ama yasal düzenleme gerekiyordu. Bakanlığımızla görüştük ve yasal düzenleme getirildi. 17 milyon 600 bin lira bir tutarı destek amacı ile ödeyeceğiz. Belli aralıklarla taksitlendirilerek ödeyeceğiz. İki üç taksitle öderiz” dedi.

ULAŞIMPARK’A 25 MİLYON AKTARILACAK

Ulaşımpark A.Ş’nin sefer sayılarını artırması nedeniyle ciddi zararlar olduğunu belirten Büyükakın, “Aylık 5 milyonluk bir zarar oluştu. Bu zararın karşılanması gerekiyor. Çünkü ayakta kalması gerekiyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, ulaşım noktasında vatandaşın talepleri noktasında daire başkanlarının hemen çözdüğünü belirtti ve teşekkür etti. Ulaşım Park’a 25 milyon aktarılması oy birliği ile geçti.

2 DAİRE 175 MİLYON BÜTÇE AKTARILDI

Ulaşım Daire ve Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı’na 175 milyon lira aktarılması görüşüldü. Oy birliği ile iki daireye 175 milyon kaynak aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin kirada olan taşınmazlarının 3 ay kiralarının ertelenmesi de karara bağlandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan 40 dönüm arazi Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELİ HASTANE YAPILACAK

Derince’de bulunan ve Sağlık Bakanlığı’na devredilen alan ile ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Pandemi nedeniyle 250 yataklı yoğun bakım üniteli bir hastane yapılacak. Burada solunum cihazlı bir yoğun bakım ünitesi yapılacak” ifadelerini kullandı.