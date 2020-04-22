Mart ayında 400 ton ambalaj atığı hem geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdı

Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması konusunda örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde de işlemlerini aksatmadan sürdürüyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen ambalaj atığı konteynırlarını düzenli olarak boşaltarak geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz mart ayında yaklaşık 400 ton ambalaj atığı topladı.

AMBALAJ ATIKLARI AYRI MUHAFAZA EDİLMELİ

Geri dönüşüme kazandırılmasıyla ekonomiye de büyük ölçüde katkı sağlayan ambalaj atıklarının toplanma çalışmalarında İzmit Belediyesi, sağlık önlemlerini de alıyor. Atık toplama araçları sürekli olarak dezenfekte işlemlerinden geçirilirken, büyük bir özveriyle çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçiriliyor. İzmit Belediyesi ambalaj atıkları çöplerine diğer çöplerin atılmaması için tüm kente çağrıda bulundu.