Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 18:22 TSİ- Gündem G: Bugün 18:26 TSİ

Mart ayında 400 ton ambalaj atığı hem geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdı

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz mart ayında yaklaşık 400 ton ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırarak hem çevre sağlığına hem ekonomiye katkı sundu
mask

Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması konusunda örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde de işlemlerini aksatmadan sürdürüyor. Kentin farklı noktalarına yerleştirilen ambalaj atığı konteynırlarını düzenli olarak boşaltarak geri dönüşüme kazandıran İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz mart ayında yaklaşık 400 ton ambalaj atığı topladı. 

AMBALAJ ATIKLARI AYRI MUHAFAZA EDİLMELİ

Geri dönüşüme kazandırılmasıyla ekonomiye de büyük ölçüde katkı sağlayan ambalaj atıklarının toplanma çalışmalarında İzmit Belediyesi, sağlık önlemlerini de alıyor. Atık toplama araçları sürekli olarak dezenfekte işlemlerinden geçirilirken, büyük bir özveriyle çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçiriliyor. İzmit Belediyesi ambalaj atıkları çöplerine diğer çöplerin atılmaması için tüm kente çağrıda bulundu.

Bugün 18:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Mart ayında 400 ton ambalaj atığı hem geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdı mask
Mart ayında 400 ton ambalaj atığı hem geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdı
Kartepe’de minareler ay yıldızla donatıldı mask
Kartepe’de minareler ay yıldızla donatıldı
Tarhan: Egemenlik Atatürk’ün hediyesidir mask
Tarhan: Egemenlik Atatürk’ün hediyesidir
Kavaz'dan 23 Nisan mesajı mask
Kavaz'dan 23 Nisan mesajı
Derince’de hummalı çalışma mask
Derince’de hummalı çalışma
Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor mask
Karamürsel’de ekmek servisi yapılıyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması

GALERİ

Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL