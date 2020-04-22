Tokatlılar Derneği’nden fedakâr İzmit zabıtasına jest

Koronavirüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olan, vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap veren İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bu özverili çalışması karşısında Kocaeli Tokatlılar Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Şahin zabıta ekiplerine yemek jestinde bulundu. Şahin, 100 kişilik pide ve ayranı İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır’a teslim etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sunan Turan Şahin’e İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Zabıta Müdürü Hüseyin Demirkır yemek jestinden dolayı teşekkürlerini belirtti.