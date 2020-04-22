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Gölcük Belediyesi'nden 100. yıla anlamlı etkinlik

Gölcük Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı düzenlediği anlamlı etkinlikle kutladı
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Belediye Hizmet Binası Türk Bayraklarıyla donatıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve belediye personeli ellerinde bayraklarla coşku içerisinde İstiklal Marşı’nı okudu.

“TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR NOKTASIDIR”

Başkan Sezer yaptığı konuşmada, “Aziz milletimizin istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, dünya uluslarına örnek olmuştur. 23 Nisan 1920, tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Hakimiyetin kayıtsız şartız millete ait olması iradesi de TBMM’nin açılışı ile resmiyet kazanmıştır. TBMM’nin açılışının 100.yılı olması hasebiyle, bugünün anlamı bir kat daha artmaktadır.

“23 NİSAN DÜNYA’DAKİ İLK VE TEK ÇOCUK BAYRAMIDIR”

TBMM’nin ilk meclis başkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı geleceğimizin teminatı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan Dünya’daki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklarımız, şanlı tarihimizden aldıkları ilhamla, devletimizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacaklar, dünyaya barış ve adaletin hâkim olmasına çalışacaklardır. 

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”

Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle; aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Allah’ın izniyle Türk Devleti İlelebet Payidar Kalacaktır. Ne Mutlu Türküm Diyene” dedi.

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