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Bakan Koca, toplam 2.376 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen güncel corona virüsü vakalarını ve yaşanan can kaybını açıkladı
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Türkiye’deki güncel corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Bilim Kurulu Toplantısının ardından  açıklama yapan Koca, bugün 37.535 testin yapıldığını duyurdu. 3.083 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, son 24 saatte 117 kişininse corona virüsüne yenik düştüğünü ifade etti.

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