Harun Yıldızlı;''Engellemenin bir üst akıldan geldiğini düşünmekteyiz''

Yıldızlı, diğer illerde 23 Nisan törenlerine izin verilirken Kocaeli'de neden engellenmek istenildiğini dile getirerek yetkililerin bunu kamuoyuna açıklamak zorunda olduklarını bildirdi.

İşte CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı'nın açıklamasından satır başları;

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gençlik yıllarından beri kurduğu, “Demokrasi” ve “Milletin Egemenliği” hayali, bundan 100 yıl önce, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kurulması ile tecelli etmiştir.

Ne yazık ki, tüm dünyada devam eden virüs salgını sebebiyle evlerimizde kalmak durumunda olduğumuzdan, hak ettiği coşku ile kutlama imkânımız bulunmamaktadır.

Ancak biz biliyoruz ki; bu tarihi gün milyonlarca yurttaşımızın yüreğinde minnetle, gururla ve coşkuyla kutlanmaktadır.

Bugün milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve belediye başkanımızla sınırlı bir katılımla ve sosyal mesafe kurallarını gözeterek Atatürk anıtına 100.yıl çelengi sunmak için Valilik ve Kaymakamlığa bildirimde bulunmuştuk.

Ne var ki Bursa, Hatay, İzmir gibi büyük şehirlerimizde sınırlı katılımlı bu törenlere izin verilmiş olmasına karşın ilimizde müsaade edilmemiştir.

Bu engellemenin bir üst akıldan geldiğini düşünmekteyiz.

Devlet idaresinde, illeri arasında dahi eşit özgürlük alanlarını sağlamaktan uzak bu anlayışın, tüm yurttaşlarının eşit hak ve şartlarla yaşamasın teminatı olmaktan çok uzakta olduğunu da, millet egemenliğinin 100. Yılında bir kez daha görmüş olduk.

Diğer illerde Kaymakam ve Valiler bu törenlere izin verirken, Kocaeli’nde bu engelleme ve yasağın nedenini kamuoyuna açıklamak zorundadırlar.

Sağlık elbette önemlidir. Ancak Cumhuriyetimiz tüm değerlerine karşı sistematik ve planlı olarak saldırıların yürütüldüğü bir dönemde, iktidarın krizi fırsata çevirerek, cumhuriyet kazanımlarına ilişkin resmi törenleri engellemesi ilk olmadığı gibi son da olmayacak.