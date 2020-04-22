Körfez’de yoğun gaz kokusu!

Körfez’de yaşayan vatandaşları, yoğun gaz kokusu tedirgin ediyor. Edinilen bilgi ve iddialara göre iki gündür ilçe genelinde hissedilen koku nedeniyle vatandaşlar camlarını bile açamıyor. Coronavirüs nedeniyle vatandaşlar evden çıkamazken, ilçede yaşayanlar, camları açtığı gibi içeriye gaz kokusu dolduğunu öne sürüyor. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmazken kokunun kaynağı bilinmiyor.