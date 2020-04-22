Körfez’de yaşayan vatandaşları, yoğun gaz kokusu tedirgin ediyor. Edinilen bilgi ve iddialara göre iki gündür ilçe genelinde hissedilen koku nedeniyle vatandaşlar camlarını bile açamıyor. Coronavirüs nedeniyle vatandaşlar evden çıkamazken, ilçede yaşayanlar, camları açtığı gibi içeriye gaz kokusu dolduğunu öne sürüyor. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmazken kokunun kaynağı bilinmiyor.
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Körfez’de yoğun gaz kokusu!
Körfez’de iki gündür yoğun olarak hissedilen gaz kokusu vatandaşları tedirgin ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz