23 Nisan’ın 100. Yıl coşkusu evlerden taşacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere takıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de açılışının 100’üncü yıldönümü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü yıla özel gerçekleştirilmesi planlanan birbirinden renkli kutlama etkinlikleri Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında iptal edildi.

ETKİNLİKLERE KORONA ENGELİ

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda önceki yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen çocukları ağırlayan Türkiye, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle bayram coşkusunu dünya çocuklarıyla yaşayamayacak. Bu yıl bayramın, 100’üncü yıla özel görkemli etkinliklerle kutlanması beklenirken tüm etkinlikler, ilk vakanın açıklanmasının ardından iptal edildi. Çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle bayramı evlerinden kutlayacak. Bayram coşkusunu bu yıl evlerinde yaşayan çocuklar, evlerinin dört bir yanını Atatürk resimleri, Türk bayrakları, balon ve süslemelerle donatarak resim, şiir, müzik gibi etkinliklerle de bayrama özel hazırlıklarını günler öncesinden yaptı.

BÜYÜKAKIN’DAN EVLERE 100. YIL PASTASI

Ulusal egemenliğimizin simgesi olan 23 Nisan’ın 100’üncü yılında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu yıl çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı ile birlikte, TBMM’nin 100. yılı nedeniyle hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gidemeyen sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Odası’nın işbirliğiyle 100. Yıl Pastası gönderecek. Evlerine pasta gönderilen çocuklarla canlı yayında pastayı kesecek. Kendisine pasta gelen çocuklar pastayı keserken çekeceği video veya fotoğrafı #EvdeBirBayramHavası ve #Kocaeli etiketleriyle Büyükakın’a twitter, facebook ve instagram hesaplarından göndermesi istenecek.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN DOLU DOLU ETKİNLİKLER

İzmit Belediyesi ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmit’i günler öncesinden Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla donattı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, belediyeye ait sosyal medya hesapları ve dijital platformlar üzerinden çocukların da katılabileceği çeşitli programlar düzenleyeceklerini duyurdu. Atatürk’ü anlatan videolar çekerek yollayan çocuklara ise çeşitli sürprizler yapılacak. Kukla gösterileri, gölge oyunları, danslar, tiyatro oyunları vb. etkinlikle sosyal medya hesaplarında çocuklar eğlenceli vakit geçirecek.

DARICA’DAN ŞEHİR TURU, DİLOVASI’NDAN EVLERE ZİYARET

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın öncülüğünde Darıcalı çocuklara özel program hazırlandı. 100. yılda 100 çocuğa çekilişle kelime oyunu hediyesi dağıtan Darıca Belediyesi, bugün üstü açık otobüsle şehir turu attırarak Darıcalı çocukları eğlendirecek. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Dilovası Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Şükrü Gözalan, 23 Nisan öncesi sağlık çalışanlarının çocuklarını evlerinde ziyaret ederek kendileri için hazırlanan hediye paketlerini teslim ettiler.

KARAMÜRSEL BELEDİYESİ’NDEN SÜRPRİZ HEDİYELER

Karamürselli çocukların mesajları, çizdikleri resimler, söyledikleri şarkılar ya da okudukları şiirler Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Çocuklar bayram coşkusunu böylece tüm Karamürsel halkı ile paylaşmış olacak. En çok beğeni alan paylaşımlara da sürpriz hediyeler verilecek.

ÖZLÜ’DEN ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI

Başiskele Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden öğrencilere yönelik "Sanat Eve Sığar" sloganıyla "Ailemizle Evimiz Okulumuz" konulu resim yarışması düzenledi. Ödüllü resim yarışmasında her sınıf kategorisinde 1’inciye 1000 TL, 2'nciye 500 TL ve 3'üncüye 250 TL verilecek. Yarışma sonuçları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilan edilecek.

MEB’DEN 100’ÜNCÜ YIL MARŞI

Bu yıl 100'üncü defa kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da özel bir marş hazırladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın 100'üncü yıldönümüne özel olarak hazırlanan marşı, çocukların evlerinde hep birlikte söylemesi bekleniyor.

BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

Öte yandan TBMM’nin açılışının 100’üncü yıldönümü nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı üzerine, bu akşam saat 21.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un öncülüğünde İstiklal Marşı evlerin balkonlarından okunacak. Tüm Türkiye, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100’üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okuyarak kutlayacak. Aynı saatte TBMM’nin görsel medyası İstiklal Marşı yayınıyla coşkuya eşlik edecek.

23 NİSAN TARİHÇESİ

23 Nisan, ilk defa 1921’de çıkarılan bir kanunla “Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramı olan bu bayram yurdun birçok yerinde coşkuyla kutlandı. 1922’de Ankara’daki 23 Nisan kutlamalarına öğrencilerin de katılması ayrı bir coşku yarattı, bunun üzerine “Mustafa Kemal’in de desteğini alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri, 23 Nisan 1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başladılar. Reisi Cumhur Mustafa Kemal Paşa’nın da bu faaliyetlere destek vermesi ile 23 Nisan 1925 yılında “çocuk günü” olarak, 1926’dan itibaren ise “çocuk bayramı” olarak görülmeye başlandı.

İLK KAPSAMLI KUTLAMALAR 1927’DE

İlk kapsamlı “çocuk bayramı” kutlamaları 1927 yılında yapıldı. 1926’dan beri ülkenin her tarafında coşkulu törenlerle kutlanan çocuk bayramı 1929’da “çocuk haftası” adıyla 7 güne çıkarıldı. 1935’te çıkarılan 2739 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”la 23 Nisan “Ulusal Egemenlik Bayramı” olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1935’ten sonra resmen “23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı ve Çocuk Haftası” ifadesi kullanıldı.

1979’DA ULUSLARARASI BOYUTA TAŞINDI

1979'da, yine ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl 40’ın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılım sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olarak tarihe geçti.