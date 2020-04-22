Gebze’de, iddiaya göre A.D. ile dini nikahlı hamile eşi N.Ü. özel bir hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinde A.D.’nin sonucu negatif, N.Ü.’nün ise pozitif çıktı. N.Ü. tedavisine başka hastanede devam edeceğini belirterek hastaneden ayrıldı. N.Ü., dün doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğuma alınan N.Ü., sağlık görevlilerinden koronavirüs hastası olduğunu gizledi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine tedaviye alındı.
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Koronavirüs olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Gebze'de, doğum sancısının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan ve koronavirüs hastası olduğunu gizleyen N.Ü. (22), doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz