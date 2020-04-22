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Kocaelispor’a siyaset girdi

Kocaelispor eski tribün liderleri Enver Güler’in İzmit Belediyesi’nde işe başlaması CHP’de tepkilere neden oldu
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Hodri Meydan Taraftar Derneği eski başkanı Enver Güler’i işe alması, CHP’de krize neden oldu.

CHP’Lİ GENÇLERDEN TEPKİ

Kocaelispor eski tribün liderlerinden, Hodri Meydan Taraftar Derneği eski başkanı Enver Güler’in İzmit Belediyesi’nde işe başlaması CHP’de tepkilere neden oldu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görev alan Güler’e ilk tepki CHP İl Gençlik Kolları eski başkanı Emre Andız’dan geldi. Hürriyet’in her fırsatta işe alımlarda liyakatı esas alacaklarını vurgulamasına gönderme yapan Andız, “Liyakat budur, alkışlıyoruz!” dedi. CHP eski İzmit İlçe Yöneticisi Ali Sarı da Güler’in işe başlamasına sert tepki gösterdi.

“YERE BATSIN ADALETİNİZ”

Partinin emektar isimlerinden Sarı, “Yere batsın adaletiniz, yere batsın emek düşmanlığınız, yere batsın liyakat anlayışınız” diye tepkisini dile getirdi. CHP’de Başkan Hürriyet ile örgüt arasında ipler bir süredir gergindi. Kısa süre önce CHP İzmit İlçe eski yöneticilerinden Ali Kuzu da partisinden istifa ederken, vurdum duymazlık ve sürekli reklam peşinde koşulduğunu ifade etmişti. Hürriyet’in işe alımlarda örgütü yok sayması, uçurumu daha da derinleştirecek gibi gözüküyor.

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