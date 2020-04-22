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AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in 23 Nisan mesajı

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebi ile bir mesaj yayınladı
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Ülkemizi işgale kalkışanlara karşı, bağımsızlık ve hürriyet meşalemizin yakıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100’üncü yılındayız.23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olmakla beraber ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir! ' diyerek Türk milletinin kararlılığının ve inancının bütün dünyaya ilan edildiği gündür. Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya üzerinde eşi benzeri olmamış bir şekilde dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir.


Milli iradenin temsilcisi olan Gazi Meclis, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefi olması nedeniyle ikinci kez gazilik ünvanına sahip olmuştur.Bu yıl, Covid-19 virüsü salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle kutlamaları meydanlarda değil saat 21.00’de evlerimizin balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı’mızı söyleyerek yapacağız.


Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşundan bu yana Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında hizmet etmiş tüm milletvekillerimizden vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olanlara ise şükranlarımı sunuyorum.Ülkemizin ve dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla tebrik ediyorum.

Dün 23:02 TSİ - Gündem

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