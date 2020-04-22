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Cumhurbaşkanı hal hatır sordu: Kocaeli'li Merih ve Berkay’a büyük onur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamürselli Merih Demiral, Kandıralı Berkay Özcan ve diğer A Millilerle görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve aralanrında Karamürselli Merih Demieral ve Kandıralı Berkay Özcan’ın da bulunduğu A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde milli futbolcularla video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.  Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular video konferansta hazır bulundu.

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