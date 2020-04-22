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Sağlıkçılara taksicilerden ücretsiz acil ulaşım desteği geliyor

Sokağa çıkma yasağında acil ulaşım desteğine ihtiyaç duyan koronavirüsle mücadelenin kahramanları sağlık çalışanları, İzmit Belediyesi ve İzmit Ticari Taksiciler Platformu’nun işbirliği ile ücretsiz olarak taşınacak
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İzmit Belediyesi ve İzmit Ticari Taksiciler Platformu koronavirüs ile mücadelenin kahramanları olan sağlık çalışanları için anlamlı bir işbirliğine imza attı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında görev yapmaya devam edecek İzmit’teki sağlık çalışanlarını İzmit Ticari Taksiciler Platformu, İzmit Belediyesi’nin koordinasyonunda ücretsiz olarak taşıyacak. Acil ulaşım desteğine ihtiyaç duyan sağlık çalışanları İzmit Belediyesi’ne 0262 318 00 00 numaralı telefondan ulaşarak ücretsiz taksi talebinde bulunabilecek. İzmit Belediyesi’nin yönlendirmesi ile İzmit Ticari Taksiciler Platformu tarafından görevlendirilen taksiler ücretsiz olarak sağlık çalışanlarını evlerine ya da sağlık kuruluşlarına taşıyacak.


TAKSİCİLER ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Hürriyet, “Koronavirüs ile mücadelede halkımız için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bu mücadelenin en öndeki kahramanları sağlık çalışanlarımız için gece gündüz mesaideydik. Onlara destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, ortak akılla uygulamaya geçirebileceğimiz destekleyici projeler üretmeye devam ediyoruz. İzmit Ticari Taksiciler Platformu ile yaptığımız iş birliği neticesinde 24-25-26-27 Nisan tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında acil ulaşım ihtiyacı olan sağlık çalışanlarımızı taksici kardeşlerimiz ücretsiz taşıyacak. Kent dayanışmasıyla, ortak akılla bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

Dün 23:21 TSİ - Gündem

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