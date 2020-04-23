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İzmit Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerini sosyal mesafe kuralına adapte ederek, 100. yıl coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyor
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İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak hazırladığı 2 gün boyunca devam edecek kutlama programlarıyla kentin dört bir yanına bayram coşkusunu taşıyor. İzmit belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve balonlarla süslenen belediyeye ait araçları, animatörler ve bando ekipleri eşliğinde marşlar çalarak İzmit’in mahallelerinde dolaştı. İzmit Belediye Binası önünde toplanarak kentin farklı noktalarına bayram coşkusunu taşıyan ekipleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet alkışlarla uğurladı.

ÇOCUKLARIMIZ BAYRAM COŞKUSUNU EVDE DE YAŞAYACAK

İzmit Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinlikte vatandaşlara seslenen Başkan Hürriyet, “Değerli İzmitliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını kutlayacağız. Bizde dedik ki; evet bu dönem evdeyiz. Belki yan yana, belki topluluklar halinde kutlayamıyoruz ama insanlarımız, çocuklarımız, sevgili yurttaşlarımız, evlerinde bu bayramı coşkuyla kutlasın istedik. Kültür Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu programlar dahilinde kortejler, sokaklarda mahallelerde, caddelerde çocuklarımızı eğlendirecek güzel animasyonlar hazırladık” diye konuştu.

COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ

Tüm hazırlıkların belediye personeli tarafından büyük bir özveriyle yapıldığını ifade eden Başkan Hürriyet, “Hazırlıklar için bütün imkanlarımızı seferber ettik. İstiyoruz ki çocuklarımızın bir nebzede olsa yüzü gülsün. İstiyoruz ki vatandaşımız bu zorlu süreçte, psikolojik olarak sıkıntı yaşadığı bu dönemde ulusal bayramlarımızı coşkuyla evlerinde en azından kutlayabilsin. Ve 2 gün boyunca böyle bir kutlama programı hazırladık. Bugün birazdan kortejimizi buradan yolcu edeceğiz. Bütün mahallelerimizde, bütün sokaklarımızda tek tek dolaşacaklar. Evlerinde bulunan çocuklarımıza güzel anlar, eğlenceli anlar yaşatacaklar” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER 2 GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Başkan Hürriyet açıklamasına şu sözlerle devam etti; “100. Yılımız çok önemli. Bu 100. Yılda Atatürk’ün bize bıraktığı bu mirası özellikle çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan’ı el birliğiyle hep birlikte bütün çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Ve 2 gün boyunca biz İzmit’in bütün sokaklarında, İzmit’in bütün caddelerinde İzmit’in çocuklarıyla birlikte çok güzel dakikalar yaşamak istiyoruz. Şimdiden bütün milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bütün milletimize bir kez daha sağlıklar diliyorum. Lütfen evde kalın. Her ne kadar evde kalıyor olsanız da, biz sizlerle birlikte olmaya ve bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz”

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