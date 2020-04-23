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Alexander Sörloth, Trabzon’a dönerek karantina sürecine girdi

Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth Türkiye'ye dönmesinin ardından karantinaya alındı
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Özel izinle ülkesi Norveç’e giden Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth‘ün bu akşam saat 22.10’da özel uçakla ülkesi Norveç’ten Trabzon’a gelerek karantina sürecine girdiği bildirildi.

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