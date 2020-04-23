Polis, Halime'nin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi

Körfez'de yaşayan Halime Yazıcı, polisi arayıp kardeşleriyle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini ama koronavirüs nedeniyle sokağa çıkıp Türk bayrağı alamadıklarını söyledi.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aldıkları Türk bayraklarıyla beraber Halime'nin yaşadığı eve geldi. Polisler, evin kapısında kendilerini karşılayan Halime ve kardeşlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, beraberinde getirdikleri bayrakları hediye etti. İsteğini yerine getiren polislere teşekkür eden Halime duygulu anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz