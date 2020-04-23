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Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı

Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis toplantısı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Telekonferans aracılığı ile yapılan Meclis toplantısına Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel katıldı
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Körfez Ticaret Odası Covit-19 işle mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans aracılığı ile gerçekleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Hafta komite toplantılar, Gneç Girişimciler icra kurulu, kadın girişimciler icra kurulu, ihracat komisyonu, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu toplantılarını gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası son olarak Nisan Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

KÖRFEZ KAYMAKAMI, TİCARET İL MÜDÜRÜ VE DTO KOCAELİ ŞUBE BAŞKANI MECLİSE MİSAFİR OLDU

Nisan Ayı meclis toplantısını telekonferans aracılığı ile gerçekleştiren Körfez Ticaret Odası’nın meclis konukları Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel oldu. Toplantıda Körfez Kaymakamı ve Ticaret İl Müdürü genel süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulunurken meclis üyelerinin merak ettiği soruları da cevapladılar.

ÖZTÜRK ‘’ KTO OLARAK SÜRECİN TAMAMEN İÇİNDEYİZ’’

Toplantıda ay içindeki faaliyetlerini anlatan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk Covit-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler, ay içinde gerçekleştirilen toplantılar, süreç ile ilgili üyelerden alınan sorunların çatı kuruluş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmesi ve çözüme ulaşan konular ile bundan sonraki süreçte talep edilen destekler ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Meclis toplantısına katılan Körfez Kaymakamı ve Ticaret İl müdürüne teşekkür eden Öztürk süreçte tamamen sahada olduklarını söylerken bundan sonraki süreçte de üyelerimiz için elimizden gelen her desteği vereceğiz’’ dedi.

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