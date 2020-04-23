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Türk Hava Yolları'ndan 23 Nisan'da TK1920 sefer sayılı özel uçuş

Türk Hava Yolları(THY), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yarın sabah 09.00’da TK1920 sefer sayılı özel bir uçuş gerçekleştirecek

İhlas Haber Ajansı
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Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle yarın sabah 09.00'da anlamlı bir uçuş gerçekleştirecek. 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirleyen THY'nin uçuş ile ilgili resmi sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili paylaşımda bulunuldu.

23 NİSAN'A ÖZEL UÇUŞ

Bu özel seferle gökyüzünde günün anlamına uygun olarak özel bir uçuş gerçekleştirmesi beklenen THY uçağı, takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek. Türk Hava Yolları'nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20'de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Bugün 01:45 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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