Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz

Koronavirüs salgınından dolayı evlerinde vakit geçirmek zorunda olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarından mahrum kalmamaları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayram coşkusunu evlere taşıdı. “Evde Bir Bayram Havası” sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli’deki 4 bin 800 sağlık çalışanlarının çocuklarının evlerine pasta gönderildi.

100. YIL PASTASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeni ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram ile TBMM’nin 100. yılı olması hasebiyle sağlık çalışanlarına anlamlı bir sürpriz yaptı. Gece gündüz görev başında olan ve hastalığı bulaştırmamak için evlerine dahi gitmekten çekinen kahraman sağlık çalışanlarının çocuklarına Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğiyle 100. yıl pastası gönderildi.

TEBRİK KARTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğiyle hazırlanan pastalar, Büyükşehir Belediye personeli ve palyaçolar tarafından Kocaeli’de görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının evlerine kadar götürüldü. Görev başında olan sağlık çalışanlarının çocuklarına teslim edilen pastaların içerisinde Başkan Büyükakın’ın, çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı da yer aldı.

“BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Pasta sürprizi ile çok mutlu olan anne ve babası sağlık çalışanı olan Onur Küçüker; “Evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde, ulusumuzun egemenliğinin 100. yılını ve tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Bugünü bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Anne ve babası sağlık çalışanı olan bir çocuk olarak bizi düşünen ve pasta gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“BEN ANNEME SARILAMIYORUM”

Annesi sağlık çalışanı olan Zeynep İrem ve Ayşe Begüm Altun kardeşler de 23 Nisan Bayramı’nı kutladı. Annesinin sağlık çalışanı olduğunu belirten Zeynep İrem; “Bu yıl koronavirüs nedeniyle 23 Nisan’ı dışarıda kutlayamıyoruz. Bir de annemiz sağlık çalışanı, onun nöbette olduğunu günler ben ve kardeşim için zor geçiyor. Annemizin eve geldiğinde ise ona sarılamamak bizim için çok üzücü. Bu salgının en kısa sürede bitmesini istiyorum. Benim tüm vatandaşlardan bir ricam var. Herkes evde kalsın. Ben annemden ayrı kalmak zorunda değilim. Siz evde kalırsanız biz annem ile gönül rahatlığınca vakit geçirebileceğiz” ifadesini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEK

Covid-19 salgınıyla uğraştığımız bu zor günlerde büyük bir özveri ile mücadele eden çocuklarından ve ailelerinden uzaktaki sağlık çalışanlarının farklı bir yaklaşımla mutlu edildi. Kocaeli’deki pandemi hastanelerinde Covid-19 salgınına karşı tedavi gören çocukların odaları da belediye ekiplerince süslendi.