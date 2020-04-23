Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:53 TSİ- Gündem G: Bugün 09:58 TSİ

İşte yasak boyunca açık olacak akaryakıt istasyonları

Kocaeli'de 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Bu süreçte İzmit’te açık olacak istasyonların listesi İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklandı
mask

Kocaeli'de bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nöbetçi benzin istasyonları hizmet verebilecek. 4 gün boyunca sürecek olan yasak sebebiyle İzmit'te nöbetçi olarak açık olacak istasyonların listesi İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklandı.

22/04/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 23/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1.    Efe Otomotiv Yeşilova Mahallesi Izmit Kandıra Yolu Caddesi  No:63 İzmit Opet Petrolcülük 
2.    Akal Akaryakıt Yeşilova Mah. Turan Güneş Cad. Çayırköy Girişi İzmit VTM Akaryakıt
3.    Göltaş Petrol  Yahyakaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:22  İzmit Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi
4.    Nar Otomotiv Yeşilova Mah. Turan Güneş Caddesi No:707 İzmit Bp Petrolleri Anonim Şirketi
5.    Saral Nakliyat Yenişehir Mahallesi Demokrası Bulvarı  No:19  İzmit Petrol Ofisi Anonim Şirketi
6.    Kar-Las Akaryakıt Sanayi Mahallesi Bağdat Caddesi  No:112  İzmit  Petrol Ofisi
7.    Raman Petrol Düğmeciler Köyü Döletler Mahallesi   İzmit Milan Petrol 
8.    Antikkapı Petrol ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi )Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli  Petrol Ofisi

23/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 24/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1.    Kaptan Akaryakıt Yahyakaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı  No:2  İzmit Opet Petrolcülük 
2.    Kayadağlar Petrol  Sanayi Mahallesi D-130 Yan Yol Caddesi  No:61  İzmit Opet Petrolcülük 
3.    Efe  Petrolcülük Sefa Sirmen Bulvarı  İzmit Opet Petrolcülük 
4.    Batı Kurumsal Petrol Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı  No:6/D100  İzmit Shell & Turcas Petrol 
5.    Cevahir Akaryakıt Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı  No:94/A İzmit
6.    Enkar Petrol Yeni Mah. Asalet Sok. No: 7 BP
7.    Demsöz Petrol Ambarcı Mah. No: 3/B Petline Petrol
8.    Antikkapı Petrol ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli İzmit  Petrol Ofisi

24/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 25/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1.    Ocaklı Petrol Alikahya Fatih Mahallesi Seymenler Caddesi  No:43 İzmit Güzel Enerji Akaryakıt 
2.    İsmail Kamış Kulmahmut Mahallesi Küme Evleri Sokağı  No:19a Aşağı Horzum   İzmit Petrol Ofisi
3.    Bp Petrolleri A.Ş. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı  No:99  İzmitBp Petrolleri 
4.    Bülent Yılmaz Rıdvan Yılmaz Ortaklığı Cumhuriyet Cad. Menderes Cad. Akmeşe AKPET
5.    Arslan Şimşek Petrol Yenişehir Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 165 Petrol Ofisi
6.    Özkaraaslan Petrol Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 135 Petrol Ofisi 
7.    Darçel Petrol Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı No: 499 Shell & Turcass  
8.    Antikkapı Petrol  (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi )Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli İzmit Petrol Ofisi

25/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 26/04/2020 PAZAR GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1.    Ulubey Akaryakıt Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:174   Opet Petrolcülük Anonim Şirketi
2.    Usta Akaryakıt Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı  No:96 Bp Pertrol
3.    Yuva Petrol Kabaoğlu Mahallesi Ersoylu Caddesi  No:4  Aytemiz Akaryakıt 
4.    Halit Uzuner Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi  No:211 Shell & Turcas Petrol 
5.    Çataltaş Petrolcülük Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi  No:157/A Güzel Enerji Akaryakıt 
6.    Mek Lojistik Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokağı  No:1 Marmaray Petrolcülük 
7.    ES İnşaat Sanayi Mah. D-130 Yanyol Caddesi No: 79 İZMİT Petrol Ofisi 
8.    Antikkapı Petrol (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli Petrol Ofisi

Bugün 09:53 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz mask
Sağlık çalışanlarının çocuklarına anlamlı sürpriz
Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı mask
Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı Toplantısı Yapıldı
İzmit Belediyesi’nden İzmitli müzisyenlere koronavirüs sürecinde anlamlı destek mask
İzmit Belediyesi’nden İzmitli müzisyenlere koronavirüs sürecinde anlamlı destek
Polis, Halime'nin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi mask
Polis, Halime'nin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi
İzmit Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu mask
İzmit Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in 23 Nisan mesajı mask
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker'in 23 Nisan mesajı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu mask
Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı mask
İşte Kocaeli'de karantinaya alınanların sayısı
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı mask
Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti... mask
Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti...

GALERİ

Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu mask
Hereke Sümer İlkokulu 2/c sınıfı öğrencilerinden 23 Nisan videosu
Bu ekmekler bir başka güzel mask
Bu ekmekler bir başka güzel
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı mask
Karşıya geçmek isterken tankerin altında kaldı
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi mask
İngiltere’den dönen 311 vatandaş Kocaeli’de yurtlara yerleştirildi
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL