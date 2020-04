Kocaeli'de bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nöbetçi benzin istasyonları hizmet verebilecek. 4 gün boyunca sürecek olan yasak sebebiyle İzmit'te nöbetçi olarak açık olacak istasyonların listesi İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklandı.

22/04/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 23/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1. Efe Otomotiv Yeşilova Mahallesi Izmit Kandıra Yolu Caddesi No:63 İzmit Opet Petrolcülük

2. Akal Akaryakıt Yeşilova Mah. Turan Güneş Cad. Çayırköy Girişi İzmit VTM Akaryakıt

3. Göltaş Petrol Yahyakaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:22 İzmit Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi

4. Nar Otomotiv Yeşilova Mah. Turan Güneş Caddesi No:707 İzmit Bp Petrolleri Anonim Şirketi

5. Saral Nakliyat Yenişehir Mahallesi Demokrası Bulvarı No:19 İzmit Petrol Ofisi Anonim Şirketi

6. Kar-Las Akaryakıt Sanayi Mahallesi Bağdat Caddesi No:112 İzmit Petrol Ofisi

7. Raman Petrol Düğmeciler Köyü Döletler Mahallesi İzmit Milan Petrol

8. Antikkapı Petrol ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi )Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli Petrol Ofisi

23/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 24/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1. Kaptan Akaryakıt Yahyakaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:2 İzmit Opet Petrolcülük

2. Kayadağlar Petrol Sanayi Mahallesi D-130 Yan Yol Caddesi No:61 İzmit Opet Petrolcülük

3. Efe Petrolcülük Sefa Sirmen Bulvarı İzmit Opet Petrolcülük

4. Batı Kurumsal Petrol Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:6/D100 İzmit Shell & Turcas Petrol

5. Cevahir Akaryakıt Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:94/A İzmit

6. Enkar Petrol Yeni Mah. Asalet Sok. No: 7 BP

7. Demsöz Petrol Ambarcı Mah. No: 3/B Petline Petrol

8. Antikkapı Petrol ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli İzmit Petrol Ofisi

24/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 25/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1. Ocaklı Petrol Alikahya Fatih Mahallesi Seymenler Caddesi No:43 İzmit Güzel Enerji Akaryakıt

2. İsmail Kamış Kulmahmut Mahallesi Küme Evleri Sokağı No:19a Aşağı Horzum İzmit Petrol Ofisi

3. Bp Petrolleri A.Ş. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:99 İzmitBp Petrolleri

4. Bülent Yılmaz Rıdvan Yılmaz Ortaklığı Cumhuriyet Cad. Menderes Cad. Akmeşe AKPET

5. Arslan Şimşek Petrol Yenişehir Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 165 Petrol Ofisi

6. Özkaraaslan Petrol Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 135 Petrol Ofisi

7. Darçel Petrol Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı No: 499 Shell & Turcass

8. Antikkapı Petrol (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi )Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli İzmit Petrol Ofisi

25/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 26/04/2020 PAZAR GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI

1. Ulubey Akaryakıt Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:174 Opet Petrolcülük Anonim Şirketi

2. Usta Akaryakıt Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:96 Bp Pertrol

3. Yuva Petrol Kabaoğlu Mahallesi Ersoylu Caddesi No:4 Aytemiz Akaryakıt

4. Halit Uzuner Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:211 Shell & Turcas Petrol

5. Çataltaş Petrolcülük Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No:157/A Güzel Enerji Akaryakıt

6. Mek Lojistik Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokağı No:1 Marmaray Petrolcülük

7. ES İnşaat Sanayi Mah. D-130 Yanyol Caddesi No: 79 İZMİT Petrol Ofisi

8. Antikkapı Petrol (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli Petrol Ofisi