Kocaeli'de bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı başladı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte nöbetçi benzin istasyonları hizmet verebilecek. 4 gün boyunca sürecek olan yasak sebebiyle İzmit'te nöbetçi olarak açık olacak istasyonların listesi İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklandı.
22/04/2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 23/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI
1. Efe Otomotiv Yeşilova Mahallesi Izmit Kandıra Yolu Caddesi No:63 İzmit Opet Petrolcülük
2. Akal Akaryakıt Yeşilova Mah. Turan Güneş Cad. Çayırköy Girişi İzmit VTM Akaryakıt
3. Göltaş Petrol Yahyakaptan Mahallesi İzmit Kandıra Yolu Caddesi No:22 İzmit Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi
4. Nar Otomotiv Yeşilova Mah. Turan Güneş Caddesi No:707 İzmit Bp Petrolleri Anonim Şirketi
5. Saral Nakliyat Yenişehir Mahallesi Demokrası Bulvarı No:19 İzmit Petrol Ofisi Anonim Şirketi
6. Kar-Las Akaryakıt Sanayi Mahallesi Bağdat Caddesi No:112 İzmit Petrol Ofisi
7. Raman Petrol Düğmeciler Köyü Döletler Mahallesi İzmit Milan Petrol
8. Antikkapı Petrol ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi )Sanayi Şubesi Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli Petrol Ofisi
23/04/2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 24/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI
1. Kaptan Akaryakıt Yahyakaptan Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:2 İzmit Opet Petrolcülük
2. Kayadağlar Petrol Sanayi Mahallesi D-130 Yan Yol Caddesi No:61 İzmit Opet Petrolcülük
3. Efe Petrolcülük Sefa Sirmen Bulvarı İzmit Opet Petrolcülük
4. Batı Kurumsal Petrol Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:6/D100 İzmit Shell & Turcas Petrol
5. Cevahir Akaryakıt Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:94/A İzmit
6. Enkar Petrol Yeni Mah. Asalet Sok. No: 7 BP
7. Demsöz Petrol Ambarcı Mah. No: 3/B Petline Petrol
8. Antikkapı Petrol ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli İzmit Petrol Ofisi
24/04/2020 CUMA GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 25/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI
1. Ocaklı Petrol Alikahya Fatih Mahallesi Seymenler Caddesi No:43 İzmit Güzel Enerji Akaryakıt
2. İsmail Kamış Kulmahmut Mahallesi Küme Evleri Sokağı No:19a Aşağı Horzum İzmit Petrol Ofisi
3. Bp Petrolleri A.Ş. Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:99 İzmitBp Petrolleri
4. Bülent Yılmaz Rıdvan Yılmaz Ortaklığı Cumhuriyet Cad. Menderes Cad. Akmeşe AKPET
5. Arslan Şimşek Petrol Yenişehir Mh. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No : 165 Petrol Ofisi
6. Özkaraaslan Petrol Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 135 Petrol Ofisi
7. Darçel Petrol Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı No: 499 Shell & Turcass
8. Antikkapı Petrol (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi )Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli İzmit Petrol Ofisi
25/04/2020 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 24:00 İLE 26/04/2020 PAZAR GÜNÜ SAAT 24:00 ARASI AÇIK OLACAK AKARYAKIT İSTASYONLARI
1. Ulubey Akaryakıt Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:174 Opet Petrolcülük Anonim Şirketi
2. Usta Akaryakıt Mehmet Ali Paşa Mahallesi Demokrasi Bulvarı No:96 Bp Pertrol
3. Yuva Petrol Kabaoğlu Mahallesi Ersoylu Caddesi No:4 Aytemiz Akaryakıt
4. Halit Uzuner Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:211 Shell & Turcas Petrol
5. Çataltaş Petrolcülük Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi No:157/A Güzel Enerji Akaryakıt
6. Mek Lojistik Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokağı No:1 Marmaray Petrolcülük
7. ES İnşaat Sanayi Mah. D-130 Yanyol Caddesi No: 79 İZMİT Petrol Ofisi
8. Antikkapı Petrol (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ) Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Blv.No:34 İzmit/Kocaeli Petrol Ofisi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz