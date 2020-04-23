Öğrencilere canlı yayından seslendi: “En yakın zamanda kavuşacağız”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100. yılı, Coronavirüs nedeniyle buruk bir şekilde kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören kapsamında Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu. Törende Coronavirüs nedeniyle hem sosyal mesafeye dikkat edildi hem de maske takıldı.

KENT PROTOKOLÜNDEN KATILIM OLMADI

Çelenk törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Sadık Akar ile Mustafa Doğan, Şube Müdürü İmdat Akbaba, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gürhan Öztürk, İzmit Lisesi Müzik Öğretmeni İpek Bener, İzmit 28 Haziran Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erhan Okur, İzmit Atılım Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Kürkan, Beden Eğitimi Öğretmeni Göksel Ali Argun, Zübeyde Hanım MTAL Edebiyat Öğretmeni Özlem Atalay katılım gösterdi.

CANLI YAYINLA ÇOCUKLARA SESLENDİ

Kent protokolünden katılım olmaması dikkat çekerken sokağa çıkma yasağı kapsamında tören izinli olarak gerçekleştirildi. Çelenk bırakma töreni sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tedbirler kapsamında evlerinde bulunan öğrencilere canlı yayınla seslendi. Çelik yaptığı konuşmada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı hepimize, hepinize kutlu olmasını diliyorum. Bu sene 23 Nisan bayramının böyle evlerimizde kutlayacağız. Dünyada, çocuklara armağan eden tek ülke Türkiye, tek lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı zaman geleceğin teminatı olan çocuklarımıza çok güveniyordu. Hatta Cumhuriyet’i kurduğunda “Biz Cumhuriyeti kurduk, onu yüceltecek, geliştirecek olan gençlerimiz olacak” dedi.

“İNŞALLAH EN YAKIN ZAMANDA KAVUŞACAĞIZ”

Çelik sözlerinin devamında, “Bütün dünyada çocuk bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu da Atatürk’ün Dünya çocuklarına bir armağanıdır. İnşallah en yakın zamanda okullarda hep beraber olacağız. Birlikte öğretmenlerimize kavuşacağız. O cıvıl cıvıl ortamlar yine oluşacak. Bu süreci de evlerimizde çalışarak, öğretmenlerimizle irtibatı kesmeden devam ettiriyoruz” ifadelerinde bulundu.